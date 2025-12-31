Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo

Estaciones de servicios en año nuevo (Foto ilustrativa)
Estamos a horas de recibir al año nuevo, y como es costumbre, las estaciones de servicio funcionarán con horarios especiales. La medida fue informada por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) y se aplicará en todo el país, en línea con los convenios laborales del sector.
Según lo comunicado, no habrá atención al público general durante la noche y la madrugada, por lo que no se podrá cargar combustible ni utilizar la atención habitual en playas y tiendas en esas franjas horarias. Las estaciones cerrarán al público entre las 22 de este miércoles y las 6 del jueves 1 de enero.
Guardias en las estaciones de servicio
Pese al cierre, se mantendrán guardias mínimas activas destinadas exclusivamente a servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad/policía y otros organismos de asistencia pública.
Recomiendan a los automovilistas cargar combustible con antelación para evitar demoras o falta de atención en momentos clave de alta circulación.
Precios de los combustibles en Jujuy
Desde los primeros minutos del 1 de diciembre de 2025, se incrementó el valor de los combustibles, suba vinculada a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba de naftas y gasoil en todo el territorio.