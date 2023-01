¿Cómo hacemos cuando nos queda la mente en blanco?

¿A quién no le pasó? Quedarse en blanco al hablar en público, te sudan las manos, te pones nervioso, pensar qué no sabes nada. Por suerte, Amy Cuddy nos da la solución.

Cuddy ha presentado su investigación en conferencias y en su popular charla TED, "Your body language shapes who you are" (https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc&ab_channel=TED), que ha sido vista más de 50 millones de veces. En su charla, ella comparte ejemplos de cómo el power posing puede ayudar a las personas a superar la ansiedad y a mejorar su desempeño en situaciones de presión.

En mis prácticas como profesor yo mismo utilizo esta práctica con mis alumnos, antes de rendir un examen, provocando que disminuyan los nervios típicos al enfrentarse a este tipo de situaciones.

En mi cuenta de Instagram les explico bien en qué consiste esta práctica: https://www.instagram.com/reel/CavMmIjJitC/?utm_source=ig_web_copy_link.

En resumen y para finalizar, el power posing es una técnica desarrollada por la psicóloga social Amy Cuddy, que consiste en adoptar posturas que simbolizan poder para aumentar los niveles de testosterona y disminuir los niveles de cortisol, lo que ayuda a sentirse más confiado y menos nervioso antes de situaciones desafiantes.

