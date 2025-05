Cómo protejo mis helechos del frío polar

Con esto, tenemos un punto a favor, ya que sitenemos unos helechos divinos en nuestra galería y no tenemos la posibilidad de entrarlos, son de las plantas más resistentes al frío. “Con resistente no digo que vayan a sobrevivir y quedar divinos y el frío no les haga nada, sino que ellos tienen la enorme capacidad de poder rebrotar después de esos rizomos. Entonces, si no tenemos la posibilidad de entrarlos, tenemos varias opciones para tratar de cuidarlos” afirmó la ingeniera dándonos un poco de tranquilidad ante la llegada del frio.

image.png

Tips para cuidar los helechos de las bajas temperaturas

Ponerles algún tipo de tela anti helada

Si no tenemos tela anti helada, usamos hojas de diarios para proteger las plantas

“Tanto la tela anti helada como las hojas de diario o como paja, que también se usa bastante, lo que hacen es crear una pequeña colcha alrededor del helechito, y hace que el aire frío de la helada no afecte tanto a las hojas”.

image.png Ante el frio, no siempre podremos poner las platas bajo techo, por lo que los helechos son las más resistentes

El cuidado a las plantas tropicales

Si bien es común hablar de los helechos y los cuidados que tenemos que tener con ellos, Candela explicaba que, “el helecho es el que menos miedo tenemos que tener de dejarlo afuera”. Si de repente, debemos escoger entre que plantas proteger y tenemos aquellas tropicales de hojas grandes, son estas las que debemos tener especial cuidado.

“Entremos esas. Si podemos entrar todas, mejor; sino entremos la más sensible y el helecho es nuestro caballito de batalla, él puede quedarse afuera protegido”