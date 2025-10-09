jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 15:36
Feriado.

Cómo serán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Este viernes 10 de octubre es feriado nacional y por eso en San Salvador de Jujuy habrá cambios en los servicios municipales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)

Este viernes 10 de octubre es feriado nacional en todo el país, por lo que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionarán los servicios municipales por la jornada donde se recuerda el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

Los servicios municipales en San Salvador de Jujuy

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
  • Servicios Especiales: Normal
  • Limpieza/Barrido: Servicio Reducido

En tanto, la empresa LIMSA S.A dispuso para los días viernes el siguiente cronograma de actividades:

Turno mañana

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
  • Recolección Comercial: Normal
  • Recolección de Patógenos: Normal
  • Barrido Zona Micro Centro y Terminal: Normal
  • Barrido Manual Sin Servicio
  • Recolección de malezas / escombros: Sin Servicio

Turno tarde

  • Recolección Comercial: Normal
  • Barrido Manual y Mecánico: Sin Servicio

Turno noche

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
  • Contenedores Municipales Normal
  • Barrido Mecánico: Normal
  • La Dirección de Mercados, informó que los mercados municipales atenderán medio día.

El miércoles no habrá servicio de recolección en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Recolecci&oacute;n de residuos y servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Recolección de residuos y servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo será el transporte

  • Transporte Alternativo: Tarifa 2
  • Transporte Urbano: prestará servicio con unidades reducida
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán en el horario de 8 a 20 hs.
  • Estacionamiento Tarifado: sin servicio

Feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Este viernes será feriado nacional en todo el territorio argentino, según una disposición oficial del Poder Ejecutivo. La medida responde al traslado del asueto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original de conmemoración es el 12 de octubre, pero que este año cae un domingo.

El cambio fue establecido mediante la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial el pasado 1° de septiembre. De esta manera, se garantiza una jornada de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país.

El traslado del feriado del 12 de octubre se enmarca en un nuevo criterio adoptado este año para los feriados catalogados como “trasladables”. Según el decreto 614/2025, cuando estas fechas coincidan con sábados o domingos, el Poder Ejecutivo podrá mover el asueto al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo considere conveniente.

Desde el Gobierno explicaron que la medida tiene como propósito preservar el espíritu original de la ley, que es favorecer períodos de descanso extendidos y promover la actividad turística interna. Cabe aclarar que este decreto no modifica los feriados inamovibles, los cuales seguirán celebrándose en su fecha exacta sin posibilidad de traslado.


