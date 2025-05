Con César Fernández, los obispos argentinos homenajearon al papa Francisco

Con Cesar Fernández, obispos argentinos homenajearon al papa Francisco Con Cesar Fernández, obispos argentinos homenajearon al papa Francisco

También cuestionaron a la Iglesia local, al admitir haber caído en “discusiones estériles” que obstaculizaron la implementación de las enseñanzas del pontífice, aunque evitaron mencionar la no visita del Papa Francisco a Argentina.

Los obispos destacaron que en muchos aspectos su presencia fue sentida de manera cercana, e interpretaron que su “último viaje” fue simbólicamente hacia su tierra natal, dejando a los argentinos una misión renovada de continuar con su obra.

Embed - 126ª Asamblea Plenaria | Homilía de monseñor Marcelo Colombo en la Misa de Apertura

César Fernández y el papa Francisco

Tras la muerte del Sumo Pontífice, el obispo destacó que “no se tomó un día de vacaciones. No solo ahora, sino antes también. Si tenía un tiempo libre, se ponía a trabajar, a hacer cosas, a preparar discursos, lo que tuviera que hacer. Su vida fue la misión. Cuerpo y alma, las 24 horas”.

Cesar Fernández con el papa Francisco (Archivo) Cesar Fernández con el papa Francisco (Archivo)

Recordó que una vez le preguntó si se quedaría siempre en el Vaticano. “Si me quedo allá, me muero, me dijo. Él no se imaginaba allá porque no sentía que era para él responder a mucho formalismo, a mucha estructura que poco a poco fue cambiando y haciéndola más humana, más sencilla, más simple”.