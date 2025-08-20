Concurso Emprendimiento Argentino 2025: Jujuy eligió a sus representantes

En la jornada del martes 19 de agosto, se llevó a cabo el acto de premiación en la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2025 , que se realizó en el Cabildo. El certamen busca integrar al ecosistema emprendedor y potenciar a los proyectos más destacados del país.

Cabe destacar que los ganadores representarán a Jujuy en la final nacional prevista para el mes de septiembre.

Cabe recordar que este certamen es impulsado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, y el mismo contó con la articulación de la Mesa del Ecosistema Emprendedor de Jujuy (integrada por el Club de Emprendedores, MINKA, Cámara PyME, Cámara de Comercio Exterior, Unión de Empresarios, INTI y UNJU).

El objetivo de la iniciativa fue llegar a todo el territorio, fortaleciendo el ecosistema local e impulsando proyectos con identidad, impacto y proyección. Durante esta instancia, los emprendimientos preseleccionados presentaron oralmente sus proyectos ante un jurado de expertos conformado por representantes del sector público y privado de la provincia.

En Jujuy, compitieron ocho emprendimientos finalistas —cuatro en la categoría Despegue Emprendedor y cuatro en Crecimiento y Expansión— seleccionados entre más de 20 inscriptos.

image

Jujeños en la instancia nacional

El Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, al respecto señaló: “Participamos de esta última instancia que determina cuáles son los emprendedores que nos van a representar e ir luego a la instancia nacional con la posibilidad de estar presentes en un evento mundial sobre emprendedurismo que se desarrollará en los Emiratos Árabes Unidos, y esperamos que sea uno de Jujuy el que llegue”.

El funcionario afirmó que “esta es una forma de estimular el espíritu emprendedor, y en la que participan de todos los sectores y, que, por supuesto se da a conocer y se promueve el crecimiento, recordando que de estos concursos surgieron muchas empresas, startup y que posibilitaron que muchos proyectos se conozcan”.

Además también explicó que en Jujuy hay mucho talento y mucha visión. “El jujeño es muy creativo, y esta es una virtud que la tenemos que cultivar entre todas las instituciones, y de esta manera conseguir lo que buscamos en este círculo virtuoso de la creatividad del emprendedurismo de las empresas, y, por último, de todos estos proyectos que se crean para generar la riqueza en la provincia de Jujuy”, sostuvo el funcionario.

Quiénes son los ganadores Concurso Emprendimiento Argentino 2025

Ganadores en categoría Despegue Emprendedor

Primer lugar: Tacita Plata Joyas (Joyería artesanal)

Segundo lugar: Sincronía (Pijamas y accesorios para el bienestar)

Ganadores en categoría Crecimiento y Expansión

Primer lugar: Romichi (Indumentaria con raíces jujeñas)

Segundo lugar para Carolina Franco (arte que representa culturas)

Además del reconocimiento, los participantes accederán a herramientas estratégicas de posicionamiento y fortalecimiento, como capacitaciones y mentorías brindadas por instituciones de prestigio como MINKA, EMPRETEC, Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), Fundación TADEA y Banco de la Nación Argentina, entre otras.