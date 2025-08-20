miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 11:30
Orgullo.

Concurso Emprendimiento Argentino 2025: Jujuy eligió a sus representantes

El acto de premiación en la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2025 fue encabezado por el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Concurso Emprendimiento Argentino

En la jornada del martes 19 de agosto, se llevó a cabo el acto de premiación en la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2025, que se realizó en el Cabildo. El certamen busca integrar al ecosistema emprendedor y potenciar a los proyectos más destacados del país.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 20 de agosto
Desde el lunes 20 de marzo estará abierta la inscripción online del BEGU para estudiantes que cursen en nivel terciario o universitario. Enterate los requisito. video
Transporte.

Último día para reempadronarse en el BEGU: más de 5.000 estudiantes aún no lo hicieron

Cabe destacar que los ganadores representarán a Jujuy en la final nacional prevista para el mes de septiembre.

Concurso Emprendimiento Argentino 2025

Cabe recordar que este certamen es impulsado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, y el mismo contó con la articulación de la Mesa del Ecosistema Emprendedor de Jujuy (integrada por el Club de Emprendedores, MINKA, Cámara PyME, Cámara de Comercio Exterior, Unión de Empresarios, INTI y UNJU).

El objetivo de la iniciativa fue llegar a todo el territorio, fortaleciendo el ecosistema local e impulsando proyectos con identidad, impacto y proyección. Durante esta instancia, los emprendimientos preseleccionados presentaron oralmente sus proyectos ante un jurado de expertos conformado por representantes del sector público y privado de la provincia.

En Jujuy, compitieron ocho emprendimientos finalistas —cuatro en la categoría Despegue Emprendedor y cuatro en Crecimiento y Expansión— seleccionados entre más de 20 inscriptos.

image

Jujeños en la instancia nacional

El Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, al respecto señaló: “Participamos de esta última instancia que determina cuáles son los emprendedores que nos van a representar e ir luego a la instancia nacional con la posibilidad de estar presentes en un evento mundial sobre emprendedurismo que se desarrollará en los Emiratos Árabes Unidos, y esperamos que sea uno de Jujuy el que llegue”.

El funcionario afirmó que “esta es una forma de estimular el espíritu emprendedor, y en la que participan de todos los sectores y, que, por supuesto se da a conocer y se promueve el crecimiento, recordando que de estos concursos surgieron muchas empresas, startup y que posibilitaron que muchos proyectos se conozcan”.

Además también explicó que en Jujuy hay mucho talento y mucha visión. “El jujeño es muy creativo, y esta es una virtud que la tenemos que cultivar entre todas las instituciones, y de esta manera conseguir lo que buscamos en este círculo virtuoso de la creatividad del emprendedurismo de las empresas, y, por último, de todos estos proyectos que se crean para generar la riqueza en la provincia de Jujuy”, sostuvo el funcionario.

Quiénes son los ganadores Concurso Emprendimiento Argentino 2025

Ganadores en categoría Despegue Emprendedor

  • Primer lugar: Tacita Plata Joyas (Joyería artesanal)
  • Segundo lugar: Sincronía (Pijamas y accesorios para el bienestar)

Ganadores en categoría Crecimiento y Expansión

  • Primer lugar: Romichi (Indumentaria con raíces jujeñas)
  • Segundo lugar para Carolina Franco (arte que representa culturas)

Además del reconocimiento, los participantes accederán a herramientas estratégicas de posicionamiento y fortalecimiento, como capacitaciones y mentorías brindadas por instituciones de prestigio como MINKA, EMPRETEC, Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), Fundación TADEA y Banco de la Nación Argentina, entre otras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 20 de agosto

Último día para reempadronarse en el BEGU: más de 5.000 estudiantes aún no lo hicieron

Corte de luz por mejoras programadas para este miércoles en la Quebrada: qué zonas afecta y en qué horarios

Abrieron el Paso de Jama este miércoles 20 de agosto

La Quiaca: atacó con un cuchillo a su novio por una supuesta infidelidad

Lo que se lee ahora
las condiciones del presunto asesino serial de jujuy para estar en el penal de gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel