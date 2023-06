Conflicto en Jujuy: pérdidas y caídas de reservas por los cortes de ruta

En cuanto a lo que es hotelería comentó "tenemos el 70% de las camas en la Quebrada, tenemos 60 comunidades que están viviendo del turismo, que también se están viendo afectadas, muchas de las Salinas, muchas de las Yungas".

En conclusión a la situación actual el ministro hizo una petición en general: "le pedimos que valoremos la paz, que necesitamos todo el apoyo también de la gente, que unánimemente se una en contra de los cortes de ruta, en contra de estos planteos violentos, porque eso es delinquir, cortar rutas es un delito. No solo lo dice nuestra constitución nueva, lo dice el Código Penal, lo dice la Constitución Nacional".

Caída de reservas en época invernal

En Jujuy ya comenzó la temporada alta de turismo y tras los cortes de ruta han caído un gran número de reservas para las vacaciones que se acercan.

Posadas hizo referencia y dijo que "hay una seria preocupación ya que sin turistas no hay hostales, no hay hoteles, no hay sistema de transporte, no hay gastronomía" agregando que "nosotros generamos desde el sector turístico y gracias a la inversión privada, 25 mil puestos de trabajo, pasamos de 18 mil a 25 mil. Y obviamente si hay cortes de ruta vamos a tener una pérdida mucho más importante en vacaciones de julio, que es nuestro mes más importante en términos turísticos".

Situación en Purmamarca

Uno de los cortes que persisten en la zona del norte es en Purmamarca, un sector que anualmente recibe turistas de todo el mundo. En ese sentido el ministro contó que de una ocupación promedio del 80% "estamos abajo del 40% en la actualidad, la gente está pasando como puede, pero además la imagen que estamos dejando es muy muy muy mala porque además el que viene no vuelve más en estas condiciones, así que el perjuicio económico lo estamos cuantificando diariamente pero en la proyección hacia adelante es mucho mayor", manifestó.

A su vez dijo "son localidades que son esencialmente turísticas y que bueno, el ABC de una actividad turística es la posibilidad de circular libremente, independientemente que haya cortes, que avisen cuando cortan, cuando no. Ningún turista quiere esperar tres horas en la ruta. El daño a la imagen de la provincia es inconmensurable. Además, una provincia que era la que más venía creciendo en la Argentina en los últimos siete años y medio".