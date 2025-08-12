martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 12:29
Barrio Aguas Negras.

Conmoción en Palma Sola por la muerte de un niño de 8 años en una plaza

El niño se descompensó mientras jugaba y llegó sin vida al hospital. Investigan si fue una muerte súbita o consecuencia de una caída.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
&nbsp;( imagen ilustrativa)

 ( imagen ilustrativa)

La comunidad de Palma Sola vive horas de profunda conmoción tras la muerte de un niño de 8 años ocurrida en el barrio Aguas Negras. El hecho, registrado en la tarde de este lunes, sucedió mientras el menor jugaba en una plaza del sector junto a su madre. Según las primeras informaciones, el niño sufrió una repentina descompensación y, pese a la rápida asistencia, llegó sin vida al hospital local.

Se investiga una supuesta "Muerte súbita" de un niño en Palma Sola

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el episodio se produjo de manera súbita. Una vecina que presenció la situación auxilió a la madre y trasladó a ambos en motocicleta hasta el nosocomio. Sin embargo, los médicos de guardia confirmaron que el pequeño ya había fallecido al momento de su arribo.

El personal de la Seccional 36 de Palma Sola fue notificado de inmediato por el hospital y se presentó en el lugar para tomar intervención. Por disposición de la ayudante fiscal de turno, se preservó el sector de la plaza donde el niño jugaba y se convocó a peritos de Criminalística y al médico de la Policía para realizar las pericias correspondientes.

image
Conmoci&oacute;n en Palma Sola por la muerte de un ni&ntilde;o de 8 a&ntilde;os en una plaza - Seccional 36&deg; Palma Sola. &nbsp;

Conmoción en Palma Sola por la muerte de un niño de 8 años en una plaza - Seccional 36° Palma Sola.

Las investigaciones buscan establecer las causas precisas del deceso. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de que se haya tratado de una muerte súbita o que el menor haya sufrido un golpe durante una caída, lo que podría haber provocado la descompensación.

Desde la fiscalía indicaron que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho, incluyendo la revisión de testimonios, pericias médicas y un relevamiento del lugar. “Es fundamental determinar qué ocurrió para brindar certezas a la familia y a la comunidad”, señalaron fuentes judiciales.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 36, que continúa trabajando bajo las directivas de la fiscalía de turno para reunir elementos que permitan esclarecer este trágico suceso que enluta a Palma Sola.

