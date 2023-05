Constitución: proponen crear la figura del viceintendente

Propuestas para el Régimen Electoral y Municipal

reforma.jpg La comisión de Régimen Electoral y Régimen Municipal avanzó en el trabajo de reforma parcial de la constitución.

Los invitados de la comisión expresaron sus opiniones respecto de diversos puntos que son abordados, en particular sobre la situación electoral, de los municipios y comisiones municipales de la provincia. Sobre estás temáticas en estudio, Federico Otaola destacó que “en el tema electoral por mi experiencia en tres elecciones en las que presidí el Tribunal Electoral me indica que la Constitución debe hacerse algunos retoques, en la composición y forma de funcionamiento del tribunal electoral”. En el tema municipal, el titular del Superior Tribunal de Justicia expuso dos temáticas: la figura del Vice-Intendente, donde citó el antecedente en la provincia de Córdoba: "esto permite evitar los problemas institucionales, porque el vice intendente preside el Concejo Deliberante en forma natural". En lo que hace a las comisiones municipales, expuso su "preocupación en los conflictos permanentes que existen en ellas, por eso hay que ver la posibilidad que las elecciones se hagan cada 4 años y no cada 2 años como en la actualidad”.