Cortaron la calle Belgrano y recomiendan evitar la zona en San Salvador de Jujuy

Durante toda la jornada de este lunes, la calle Belgrano permanecerá cortada al tránsito entre Canónigo Gorriti y Sarmiento , debido a obras de conexión cloacal y de agua vinculadas a la construcción de los nuevos baños subterráneos de Plaza Belgrano .

Los trabajos comenzaron a las 4 de la mañana y se extenderán hasta horas de la noche, momento en que se prevé habilitar nuevamente la circulación vehicular. Desde el municipio recomendaron a los automovilistas evitar la zona y optar por vías alternativas para evitar demoras en el tránsito.

Avanza la obra de los nuevos baños subterráneos

El arquitecto Martín Azurmendi, encargado del proyecto, explicó que la intervención se realiza para completar la red de servicios de la obra que se ejecuta en la glorieta de Plaza Belgrano.

“Estamos haciendo la conexión de cloacas y agua para los nuevos baños. Al ser una conexión nueva, no tenemos otra que cortar el tránsito”, explicó Azurmendi.

Según detalló, el objetivo es alimentar y evacuar correctamente los sistemas de agua y desagüe de los baños que funcionarán en el subsuelo. Las tareas incluyen la instalación de cañerías nuevas y la conexión directa a la red principal de la zona.

Corte total durante todo el día

La interrupción del tránsito se mantendrá hasta que concluyan los trabajos técnicos y se asegure el correcto funcionamiento de las nuevas conexiones. En el lugar trabajan cuadrillas de operarios y maquinaria liviana, bajo supervisión del área de Obras Públicas.

Los agentes de tránsito coordinan los desvíos por calles alternativas y solicitan a los conductores circular con precaución por el microcentro.