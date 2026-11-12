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12 de noviembre de 2026 - 20:19
Jujuy.

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Agua Potable de Jujuy anunció una interrupción programada del servicio en distintas zonas de Alto Comedero. Conocé los horarios y las zonas afectadas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
corte de agua

Agua Potable de Jujuy informó que este jueves 12 de noviembre por la noche se realizará un corte programado del suministro de agua en distintos barrios de Alto Comedero, debido a trabajos previos al reemplazo del acueducto principal Sargento Cabral.

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La interrupción comenzará a las 22:00 del jueves y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del viernes 13 de noviembre, por lo que el servicio se verá afectado durante ocho horas.

Qué sectores de Alto Comedero estarán sin agua

Según informó la empresa, las zonas alcanzadas por la interrupción programada son:

  1. 14 Hectáreas.

  2. 150 Hectáreas.

  3. Barrio Bicentenario.

  4. Barrio Túpac Amaru (etapas 4, 5, 6, 7 y 8).

  5. Barrio Navea.

  6. Los Manzanos.

  7. Nuevos Alisos.

  8. Jardín de los Alisos.

  9. El Ceibal.

  10. Las Alpacas.

  11. Aires del Campo.

  12. Perovic.

  13. Loteo Fin de Semana.

  14. La Arbolada.

  15. 88 Viviendas CEDEMS.

  16. Lote Las Colinas.

Por qué habrá un corte de agua en Alto Comedero

Desde Agua Potable de Jujuy explicaron que la suspensión del suministro responde a tareas previas necesarias para avanzar con el reemplazo del acueducto principal Sargento Cabral.

Los trabajos están programados para desarrollarse durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, período en el que los sectores mencionados permanecerán afectados por la interrupción del servicio. De acuerdo con el cronograma comunicado, el corte está previsto hasta las 6:00 del viernes 13 de noviembre.

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