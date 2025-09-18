Corte de tránsito por pavimentación en Bajo La Viña: dónde y cuándo

Corte de tránsito por pavimentación en Bajo La Viña (Foto ilustrativa)

Por obras de pavimentación en calles del barrio Bajo La Viña en San Salvador de Jujuy, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad confirmó que habrá cortes de tránsito. La medida tendrá una duración aproximada de 30 días.

Será a partir de este viernes 19 de septiembre. El corte total será en calle C. Antonio Paleari, en el tramo comprendido entre Las Espuelas y La Herradura, en el barrio Bajo La Viña. Habrá control de personal de Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte.

Las calles habilitadas en Bajo La Viña Durante el período de trabajo previsto para este mes y octubre, las calles Las Espuelas, Hernán Suárez y La Herradura permanecerán habilitadas y funcionarán como vías de circulación alternativas para los vecinos y conductores.

Recomendaciones para conductores Desde el municipio solicitaron circular con precaución por esas calles del barrio, respetar la cartelería instalada y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el sector para ordenar la circulación.

