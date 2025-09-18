De Córdoba a Jujuy en moto por la Ruta 40: la increíble travesía de Sebastián y su perro Carpu

Sebastián Persa es rosarino , tiene 41 años y vive en Córdoba . Tras el final de una larga relación con su pareja, decidió comenzar la aventura de recorrer la Ruta 40 en moto , pero no solo: con su perro Carpu , viaje que comenzó el 8 de febrero.

“A veces hay que tocar fondo y dar un salto como un resorte” , le contó al portal TN, y comenzó con su proyecto de viajar por la emblemática ruta argentina, aunque primero quería hacerlo en un motorhome, pero se le rompió y los planes cambiaron.

Pero nunca abandonó la idea de llevar a su perro. Primero Carpu viajaba en una bañera de bebé envuelta , pero luego fabricó un cajón de madera y con algo de fondos, compró un carro especial para que el viaje del animal sea más cómodo.

Sebastián y su perro Carpu por la Ruta 40 Sebastián y su perro Carpu por la Ruta 40

Con su amigo por la Ruta 40

“Le puse aislante, una frazada y una almohada. Se abre una puertita arriba y va viendo el viaje”, explicó. “Él me da la seguridad: ‘Dale que está todo bien, que lo podemos hacer’”, subrayó quien para poder costear el viaje, vende parte de su arte.

“Encontraba un pedazo de madera y armaba un cuadro”, relató sobre el dinero que consiguió, a la que agrega la venta de pulseras, collares y sahumerios. También tiene un cartel donde cuenta su viaje y la gente lo ayuda a través de las redes sociales en su cuenta de Instagram, @sebastianzamudio44).

“En caso de emergencia sé que puedo hacer un video y aparecen donaciones”, indicó, ya que su momento más difícil fue al trepar el Abra del Acay en Salta, uno de los pasos de montaña más altos del mundo, donde la moto sufrió un desperfecto en el embrague.

“Pensé que esa noche no la pasaba”, dijo por las condiciones climáticas. Tapó a Carpu con su campera de cuero. “Su mirada me salvó”, contó, hasta que horas después la policía llegó a rescatarlos de lo que parecía el final de la travesía.

Su llegada a Jujuy

En nuestra provincia llegó y pasó por varias localidades, como en el Parque Calilegua, donde compartió con videos la experiencia: “Que hermoso lugar, muy recomendable gente. La verdad me quedé muy asombrado con su naturaleza. Es un placer recorrerla en moto con Carpu. Que linda experiencia”.

En Tilcara también tuvo una experiencia especial, pero por lo complicada. “Tuvimos que bajar hasta Palpalá, por la ruta 9 para arreglar la moto”, relató, pero dejó un mensaje. “Qué lindo sos Tilcara. Muy recomendable”, y bromeó. “El Carpu se enamoró de una llama”.

En Pirquitas los agarró el viento y el frío, pero luego aseguró que disfrutó “estos hermosos kilómetros. Para mí son los mejores de la Ruta 40 desde Susques a La Quiaca”, hasta que cruzó hasta Bolivia, donde también destacó su gastronomía.

Su próximo objetivo es llegar a Florianópolis y de ahí volver a la Argentina para buscar su “casita”, la Traffic que quedó abandonada en El Chaltén, para poder arreglarla, recuperar su motorhome y volver a la ruta con su inseparable amigo.