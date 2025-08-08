Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: detalles del Finde Estudiantil 2025

En el marco de la 73° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy, este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto.
Las Representantes Nacional, Martina Rauschemberger, y la Representante Provincial, Josefina Blanco, estarán presentes ambos días del evento.
Finde estudiantil: todos los detalles del sábado
Orden de pasada de los bailes
Sábado 9 de agosto: bloque 1
Finde estudiantil FNE2024 (4).jpeg
Sábado 9 de agosto: bloque 2
- EMDEI: Bad Gyal - La Prendo
- Col. Mayor Jujuy: Abraham Mateo - BAI-LALA * IPSEL: Macklemore, Ryan Lewis - Can't Hold Us
- Bachillerato Prov. N°6: Duki - Top 5
- Bachillerato Prov. N°16: Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown - Báilame así
- Col. Remedios de Escalada: Emilia - Underground
- Col. N°2 "Armada Argentina": Daddy Yankee - Switchea
- Col. Jean Piaget: Daddy Yankee - Rompe
- Esc. de Minas: Trueno - The Roos Fi On Fire
- Col. Divino Redentor: Angel Y Khriz, Gocho - Na De Na
- Col. Cristiano Evangélico Che-II: Ape Drums - Delete (con BEAM)
- Col. Secundario No33 de Reyes: Dj Snake, Selena Gómez, Ozuna - Taki Taki
- Col. Evangélico Cristo Rey: Kew - Descer
- Bachillerato Prov. N°15: Nicky Jam, Daddy Yankee - Muévelo Col.
- Secundario No39: Daddy Yankee - Con Calma
- Col. Secundario N°54: Myke Towers - LALA
- Col. Secundario de Artes. N°42: J Álvarez - La Pregunta E.E.T. N°1- Perico
Finde estudiantil FNE2024 (6).jpeg
Ubicación del sábado 9
Lobo Norte
- Cristo Rey
- Blas Pascal
- Secundario 54
- EMDEI
- Cheil
- Gianelli
- Secundario 34
- Secundario 43
- Preferencial
- Jean Piaget
- Escuela de Minas
Preferencial
- Secundario 1 Colegio Mayor Jujuy
- Divino Redentor
- Bachillerato 6
- Secundario 2
- Colegio 2 - Armada Argentina
- Polimodal 3
- Secundario 42
- Secundario 32
- Bachiller 16
- E.E.T. N°1 "Perico"
- Colegio del Salvador
Finde Estudiantil de la FNE.
Platea
- Marina Vilte
- Secundario N° 39
Lobo Sur
- Nuevo Horizonte 2 de Monterrico
- Bachillerato 21
- Pablo Pizzurno
- Secundario 33
- Bachillerato 2
- IPSEL
- La Salle
- Secundario 6
- Remedios de Escalada
Finde estudiantil: todos los detalles del domingo
Domingo 10 de agosto: bloque 1
- Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete
- Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
- Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT
- Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40
- E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe
- Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda
- E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón
- Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina
Domingo 10 de agosto: bloque 2
- Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy
- Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3
- E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)
- Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody
- E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco
- Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama
- Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube
- Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo
- Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley
- Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix
Ubicación del domingo 10 de agosto
Lobo Norte
- Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra
- Col. Sec. 59 "Olga Aredez"
- E.T.P. 1- Belmonte
- Centro Polivalente de Arte
- E.E.T. 1- Escolástico Segada
Preferencial
- Esc. de Comercio 1 - Casas
- Nuestra Señora Del Huerto
- Colegio Santa Teresita
- E.P.A. "Medardo Pantoja"
- Colegio 3
- E.E.T. 1 – General Savio
- Escuela Normal
Lobo Sur
- Esc. de Comercio 1 de Perico
- Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas
- Nuevo Horizonte 1
- E.E.T 2
- Platea
- Esc. Prov. de Comercio 3
- Colegio 1
Finde estudiantil FNE2024 (1).jpeg
Cambios en el tránsito por el Finde Estudiantil
Los despejes de calzada serán a partir de las 08:00 hs
- Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.
- Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.
Cortes de tránsito a partir de las 12:00 hs
- Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.
- Lincoln y Taboada.
- Párroco Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).
- Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).
- Éxodo y Pueyrredón.
- Éxodo y Cerro Aguilar.
- Éxodo y Tumusla.
- Humahuaca y Calilegua.
- Humahuaca y Tumusla.
- Caseros y Santa Bárbara.
- Caseros y Los Decididos.
- Caseros y los 33 Orientales.
- Pueyrredón y Hugo Wast.
Transporte urbano de pasajeros a partir de las 12:00 hs
Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:
- Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.
- Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.
PLACA CORTES DE TRANSITO FINDE ESTUDIANTIL
