jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 11:12
Jujuy.

"Creemos que se hizo justicia", dijo el abogado defensor del enfermero tras la sentencia

Rodrigo Cuellar, abogado del enfermero que fue declarado culpable por inyectar leche a un bebé, habló tras la sentencia y dijo que "se hizo justicia".

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Sentencia del enfermero

Sentencia del enfermero

El Tribunal Penal halló culpable a Fabián Alfredo Solano por dos hechos ocurridos en 2022 y 2025 dentro del Hospital Materno Infantil. El enfermero fue condenado a 7 años de prisión por los delitos de lesiones graves con dolo eventual e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Lee además
Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"
Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé. video
Tribunales.

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Tras la sentencia, el abogado defensor, Rodrigo Cuellar, analizó la pena impuesta a su asistido y señaló que, una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, evaluarán si apelan la condena.

Qué dijo el abogado del enfermero declarado como culpable

Rodrigo Cuellar, en primera instancia, destacó que al inicio del juicio habían solicitado un cambio de carátula: “Nos mantuvimos en nuestra teoría: que se trataba de una mala praxis. Sin embargo, el Tribunal no lo entendió así, ni tampoco consideró que haya sido una persona asesina en potencia”.

“Efectivamente cometió el hecho —en alusión al enfermero—, nunca discutimos su responsabilidad como autor. La discusión siempre fue si hablábamos de dolo o de culpa. La sentencia final apunta a que existe un dolo eventual, ya que entienden que él previó un resultado dañoso con su accionar y actuó como si no le interesara”, explicó el abogado defensor.

Fabián Alfredo Solano.

Por otra parte, Cuellar explicó que, al ser muy reciente la sentencia, aún desconocen si apelarán el fallo, aunque consideró que “en principio, creemos que se hizo justicia, que también era lo que pretendía la familia y la sociedad. Está dentro de la escala penal”.

"Es su primera condena, le podrían haber dado una ejecución condicional de 36 meses, pero no lo entendió así el Tribunal. Por eso, es que tenemos que esperar los fundamentos y ahí charlaré con mi asistido", puntualizó el abogado de Fabián Alfredo Solano.

Embed - RODRIGO CUELLAR - Abogado del enfermero sentenciado - "Creemos que se hizo justicia"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Juicio contra el enfermero: "sostenemos que tiene una estructura psicótica"

Lo que se lee ahora
Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares, dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares", dijo la mujer que alquiló la casa

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel