"Creemos que se hizo justicia", dijo el abogado defensor del enfermero tras la sentencia

Sentencia del enfermero

El Tribunal Penal halló culpable a Fabián Alfredo Solano por dos hechos ocurridos en 2022 y 2025 dentro del Hospital Materno Infantil. El enfermero fue condenado a 7 años de prisión por los delitos de lesiones graves con dolo eventual e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras la sentencia, el abogado defensor, Rodrigo Cuellar, analizó la pena impuesta a su asistido y señaló que, una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, evaluarán si apelan la condena.

Qué dijo el abogado del enfermero declarado como culpable Rodrigo Cuellar, en primera instancia, destacó que al inicio del juicio habían solicitado un cambio de carátula: “Nos mantuvimos en nuestra teoría: que se trataba de una mala praxis. Sin embargo, el Tribunal no lo entendió así, ni tampoco consideró que haya sido una persona asesina en potencia”.

“Efectivamente cometió el hecho —en alusión al enfermero—, nunca discutimos su responsabilidad como autor. La discusión siempre fue si hablábamos de dolo o de culpa. La sentencia final apunta a que existe un dolo eventual, ya que entienden que él previó un resultado dañoso con su accionar y actuó como si no le interesara”, explicó el abogado defensor.

Fabián Alfredo Solano. Por otra parte, Cuellar explicó que, al ser muy reciente la sentencia, aún desconocen si apelarán el fallo, aunque consideró que “en principio, creemos que se hizo justicia, que también era lo que pretendía la familia y la sociedad. Está dentro de la escala penal”. "Es su primera condena, le podrían haber dado una ejecución condicional de 36 meses, pero no lo entendió así el Tribunal. Por eso, es que tenemos que esperar los fundamentos y ahí charlaré con mi asistido", puntualizó el abogado de Fabián Alfredo Solano. Embed - RODRIGO CUELLAR - Abogado del enfermero sentenciado - "Creemos que se hizo justicia"

