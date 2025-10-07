Cronograma del Operativo Sanitario para octubre: fechas y lugares

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, durante el mes de octubre se desarrollarán nuevos Operativos Sanitarios en distintos barrios de la capital jujeña y ya se conoce el cronograma.
El programa “Al lado de la gente” tiene como objetivo fortalecer el acceso a los servicios públicos de salud, con especial foco en la prevención, el diagnóstico temprano y la atención integral de las familias.
Los operativos se realizarán de 8 a 14 horas, y la atención será gratuita. Las vecinas y vecinos que deseen participar deberán presentar su DNI en el punto de encuentro correspondiente.
Operativos sanitarios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Cronograma de octubre
Lunes 13/10
Martes 14/10
Lunes 20/10
Martes 21/10
Viernes 24/10
Jueves 23/10
Sábado 25/10
Martes 28/10
Servicios y prestaciones disponibles
Durante cada jornada, los equipos de salud ofrecerán una amplia variedad de prestaciones médicas y asesoramiento en promoción y prevención.
Especialidades médicas:
-
Medicina clínica
-
Pediatría
-
Ginecología
-
Odontología
-
Oftalmología
-
Nutrición
-
Psicología
-
Podología
Controles y estudios gratuitos:
Acompañamiento social y educativo:
-
Educación para la salud
-
Prevención de cáncer de mama y de próstata
-
Atención en adolescencias
-
Asesoramiento del área social
Call Center y servicios de los centros Jure, CEMIR, CRENNA y Junta Evaluadora de Discapacidad
