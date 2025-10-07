martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 09:46
Salud.

Cronograma del Operativo Sanitario para octubre: fechas y lugares

El Operativo Sanitario ya tiene nuevo cronograma y fechas confirmadas para el mes de octubre. Seguirá recorriendo diferentes barrios de la ciudad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
En el marco del Plan Estratégico de Salud II, durante el mes de octubre se desarrollarán nuevos Operativos Sanitarios en distintos barrios de la capital jujeña y ya se conoce el cronograma.

El programa “Al lado de la gente” tiene como objetivo fortalecer el acceso a los servicios públicos de salud, con especial foco en la prevención, el diagnóstico temprano y la atención integral de las familias.

Los operativos se realizarán de 8 a 14 horas, y la atención será gratuita. Las vecinas y vecinos que deseen participar deberán presentar su DNI en el punto de encuentro correspondiente.

Operativos sanitarios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Operativos sanitarios en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Operativos sanitarios en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Cronograma de octubre

Lunes 13/10

  • Merendero CAF “Niños con propósito” – Manzana 1 Lote 10 – 10 Hectáreas – Barrio Alto Comedero

Martes 14/10

  • Asentamiento Puente Otero – Juanita Moro esq. Colpayoc – Barrio Belgrano

Lunes 20/10

  • Asociación de Adultos Mayores “Corazones Dorados” – Manzana PA8 Lote 7 Sector B1 – Barrio El Milagro

Martes 21/10

  • La Isla – Cnel. Iturbe y Prolongación 1° de Mayo – Barrio San Martín

Viernes 24/10

  • Juan Ruiz s/n, proximidad Escuela 461 – 18 Hectáreas – Barrio Alto Comedero

Jueves 23/10

  • Centro Vecinal Éxodo Jujeño – Colectora Fuerza Aérea 1102 esq. Bahía Agradable – Barrio Alto Comedero

Sábado 25/10

  • Centro Vecinal B5 – Monterrico esq. Los Alisos – Barrio Alto Comedero

Martes 28/10

  • Asentamiento Sagrado Corazón de Jesús – Calandria 910 esq. Gutiérrez – Barrio Los Perales

Servicios y prestaciones disponibles

Durante cada jornada, los equipos de salud ofrecerán una amplia variedad de prestaciones médicas y asesoramiento en promoción y prevención.

Especialidades médicas:

  • Medicina clínica

  • Pediatría

  • Ginecología

  • Odontología

  • Oftalmología

  • Nutrición

  • Psicología

  • Podología

Controles y estudios gratuitos:

  • Turnos para mamografías

  • Test de PSA (detección de cáncer de próstata)

  • Test de VIH y sífilis

  • Zoonosis y vacunación de mascotas

Acompañamiento social y educativo:

  • Educación para la salud

  • Prevención de cáncer de mama y de próstata

  • Atención en adolescencias

  • Asesoramiento del área social

  • Call Center y servicios de los centros Jure, CEMIR, CRENNA y Junta Evaluadora de Discapacidad

