viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 07:03
Pagos.

Cronograma de pagos en Jujuy: este viernes comienzan a cobrar los estatales

El cronograma de pagos de haberes del mes diciembre 2025 para la Administración Pública de Jujuy arranca este viernes y continúa el sábado 3 de enero.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
plata dinero (2)
El Gobierno oficializó el pago del último bono extraordinario del año.
Economía.

ANSES confirmó el pago del bono $70 mil para jubilados y pensionados
La reforma laboral busca habilitar el pago de sueldos por billeteras virtuales (Foto ilustrativa)
Cambio.

La reforma laboral autoriza el pago de sueldos por billeteras virtuales

La provincia de Jujuy dio a conocer el cronograma de pago de los sueldos estatales, correspondientes a los haberes de diciembre de 2025, que se acreditarán durante los primeros días de enero de 2026. El esquema alcanza a trabajadores de la Administración Pública provincial y se organizará en dos días consecutivos.

El cronograma fue diseñado para ordenar el pago de salarios en el inicio del nuevo año, en un contexto marcado por asuetos y menor actividad bancaria.

Cuándo cobran los estatales de Jujuy

El pago de haberes se distribuirá de la siguiente manera:

Viernes 2 de enero

  • Veteranos de Guerra de Malvinas

  • Policía de la Provincia

  • Servicio Penitenciario

  • Organismos Autárquicos

  • Administración Central

  • Ministerio de Salud

  • Ministerio de Desarrollo Humano

  • Municipios

Sábado 3 de enero

  • Educación Nivel Inicial y Primario

  • Educación Nivel Secundario y Superior

  • Organismos Descentralizados

  • Poder Judicial

  • Poder Legislativo

  • Auditoría General

  • Funcionarios

Cronograma de pagos
Cronograma de pagos en Jujuy - Salarios de diciembre 2025

Cronograma de pagos en Jujuy - Salarios de diciembre 2025

Formas de retirar efectivo en Jujuy:

Los cajeros automáticos permanecen operativos, aunque en fechas de alta demanda puede registrarse menor disponibilidad de efectivo hasta que se realicen nuevas recargas.

Ante esa situación, existen opciones cada vez más utilizadas en Jujuy para retirar dinero sin pasar por un cajero. Muchos supermercados, farmacias, estaciones de servicio y comercios adheridos permiten extraer efectivo directamente por caja, usando tarjeta de débito o, en algunos casos, tarjetas prepagas, siempre sujeto al efectivo disponible en el local.

Entre los sistemas más usados se encuentra Visa Débito con Extra Cash, que habilita extracciones de hasta $170.000 por día en comercios adheridos, sin costo adicional. El límite final depende tanto de la tarjeta como del comercio.

También está disponible el retiro mediante Payway, que permite sacar hasta $170.000 con tarjetas de débito Visa, Mastercard o Cabal, además de prepagas habilitadas, según disponibilidad en caja. Para quienes usan Mastercard, el servicio Cash Plus ofrece una modalidad similar, con el mismo tope diario.

Cómo retirar a través de billeteras virtuales y pagos sin efectivo

Otra alternativa vigente es el retiro de efectivo con Mercado Pago, que permite extraer hasta $70.000 diarios mediante código QR en comercios habilitados. La aplicación cuenta con la opción “Sacar efectivo” para ubicar puntos cercanos, aunque los montos dependen del dinero disponible en cada comercio.

Para evitar manejar efectivo, durante el asueto siguen funcionando con normalidad los pagos con tarjeta de débito y crédito, transferencias bancarias, billeteras virtuales y pagos con QR.

A través de la aplicación se ofrecen préstamos de hasta $5.000.000
Mercado Pago - Foto de archivo

Mercado Pago - Foto de archivo

