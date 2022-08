Cuáles son las ofertas de capacitación 2022 de los IES

Asimismo, desde el Ministerio de Educación dieron a conocer que las ofertas de capacitación también están pensadas para este segundo cuatrimestre, con nuevas ofertas y réplicas de las ya dictadas en el primer cuatrimestre.

El Ministerio de Educación brinda capacitación a docentes en distintos IES

Listado de ofertas en los distintos departamentos

Abra Pampa - La Quiaca: IES N° 1

• Curso: Sentidos de la Práctica Docente y la Propuesta Formativa.

• Curso: Manuel Eduardo Arias, héroe en la guerra por la independencia.

• Curso: El sentido de las preguntas en el proceso de enseñar y aprender.

• Curso: El sentido de combinar la investigación cualitativa y cuantitativa en la práctica docente.

• Curso: Diseño de instrumentos de evaluación en el desarrollo de capacitaciones, efectos y resultados.

• Curso: Modelo de Aprendizajes y acercamiento a las ciencias con saberes matemáticos.

• Curso: Las Redes Sociales y los simuladores interactivos una estrategia didáctica vital para la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria.

• Curso: Formación Superior en Matemática y Estadística.

• III° Congreso Regional de Docentes de Historia y Ciencias Sociales.

• Curso: Los primeros auxilios en la escuela.

• 14° Jornada Lingüístico Literarias y Encuentro Internacional de Escritores.

• Curso: Educación en y para la diversidad.

• Curso: Apoyo y recursos para la Educación Inclusiva.

• Curso: Estrategias de Comprensión Lectora.

• Curso: El Avistaje de aves en la Puna, una estrategia de registro didáctico.

• Curso: La fotografía de naturaleza como recurso didáctico en enseñanza de Biología.

• La alfabetización inicial en plurigrado.

Humahuaca – Tilcara - Tumbaya: IES N° 2

• Curso de Ingreso 2022.

• Curso: Tutoriales Educativos: Uso de Herramientas Digitales.

• Seminario: La inteligencia Artificial y Educación.

• Seminario: Ciberseguridad y su importancia en Educación.

• Curso: “General Manuel Eduardo Arias: Una vida heroíca, consagrada a la Patria Emancipada”.

• 1° Jornadas de Historia sobre la vida del Gral. Manuel Eduardo Arias: Tras las huellas del Gral. Manuel Eduardo Arias.

San Salvador - IES N° 3

• Especialización Docente en Educación Maternal.

• Especialización Docente de Nivel Superior en la Educación Inclusiva.

• Curso: La Diversidad en la Escuela.

• Curso: Entre las Articulaciones y las Trayectorias Educativas.

• Curso: Líder y Liderazgo: El Liderazgo Situacional, Potenciador y Trasformador.

• Curso: Usos, aplicaciones y Procesos del Litio: El Oro Blanco de la Puna.

• Curso: Seguridad e Higiene Laboral.

• Curso: Planificación y articulación intra e interniveles.

• Curso: La gestión en escenarios complicados.

• Curso: La gestión directiva en acción.

• Seminario: Los co-formadores como dispositivo de formación en el trayecto de la práctica de los estudiantes de los profesorados de educación inicial y primaria del IES N°3.

• III° Congreso Regional de Profesores de Historia y Ciencias Sociales, Jujuy Benemérita de la Patria 1810 - 1825.

• Curso: Estrategias pedagógicas aúlicas.

• Curso: La planificación como herramientas y sostén de la práctica.

• Curso: Aula invertida y aprendizaje invertido.

• Curso: Que se enseñe, no significa que aprendan.

• Curso: Mejores directivos para mejores escuelas.

San Salvador - Palpalá: IES N° 4

• Curso: Juegos Alternativos en contexto del Covid– 19 para las escuelas.

• Curso: La planificación Áulica: Recorrido lectores.

• Curso: El arte del maquillaje. Replica.

• Curso: Recreación musical para las escuelas.

• Jornada provincial de Educación Técnico Profesional. Los desafíos del nivel secundario de la modalidad de E.T.P. En la Provincia de Jujuy.

• Curso: Educación Inclusiva: La persona con discapacidad en la Educación Superior.

• Curso: Grabado menos tóxico "Una mirada más limpia y sana en la Educación de la gráfica artística“.

• Curso: La didáctica del Hándbol de los 8 a los 12 años.

• Curso: Plasticera.

• Curso: Las TIC como instrumento de innovación en la escuela.

• Curso: Formulación Gestión y Gerenciamiento de Proyectos Educativos del Papel a la Acción.

• Curso: Danzas Folclóricas para actos escolares.

• Jornadas de Sensibilización sobre los DDHH con perspectiva de Género.

• Curso: El grabado artístico y los Ángeles Arcabuceros en la pintura Barroca.

• Actualización Académica en Derechos Humanos.

• Curso: Propuestas innovadoras de Educación, Ruralidad y nuevas Tecnologías.

San Salvador - IES N° 5

• Curso: La electricidad en proyectos tecnológicos.

• Curso: Cuerpos Geométricos con Geogebra e lmpresiones 3D.

• Curso: Educación emocional - "Siento luego Éxito“.

• Curso: Memorias jujeñas, de la oralidad al texto.

• Curso: Aportes de la investigación educativa a la construcción de proyectos curriculares integrados en la educación secundaria.

• Curso: El Aprendizaje Invertido en la Formación Inicial.

• Curso: La auto gestión de los aprendizajes de inglés.

• Curso: Enseñanza de la Geometría.

• Curso: Educación Ambiental y Calidad de Vida.

• Curso: Educación Emocional - Aprendiendo a sentir.

• Curso: La Educación Especial en la Formación Continua.

El Carmen - Perico: IES N° 6

• Curso: Aprendizaje híbrido en aulas invertidas.

• Curso: Cultura de paz y resolución de conflicto.

• Curso: Estrategias de Intervención comunitaria.

• Curso: La narrativa como fuente para documentar lo que sucede en el aula.

• Curso: El mundo de las matemáticas.

• Curso: Geometría en la cultura de los pueblos.

• Curso: Sonido y video en el aula.

• Curso: La informática como recurso pedagógico en la gestión docente.

• Curso: Google drive, padlet, canva para el trabajo áulico.

• Curso: Uso del Software Geogebra para enseñar matemática.

• Curso: “Gral. Manuel Eduardo Arias, héroe en la guerra de la Independencia Nacional”, propuestas pedagógicas.

San Salvador de Jujuy, Perico, San Pedro de Jujuy y L. G. San Martín - IES N° 7

• Curso: Educación Tributaria para la Formación Ciudadana-C1.

• Seminario para la inclusión.

• Curso: Promotores Socio-comunitarios con perspectiva en Derechos Humanos.

• Conversatorio como extensión de la catedra de Abordaje III del Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual.

• Curso: El rol del bibliotecario en post-pandemia: reflexiones y propuestas.

• Taller: Formación sobre Normas APA.

• Curso: El bibliotecario como “curador de contenidos digitales”.

• Curso: Danza Contemporánea inclusiva en la Diversidad para personas con Discapacidad Intelectual.

Palpalá - IES N° 8

• Curso: El blog educativo en la gestión de objetos de aprendizaje.

• Curso: De lo cotidiano a lo didáctico: cuando la Tecnología aporta a la alfabetización inicial.

• Curso: Ciencias Naturales: el trabajo experimental asistido por las Tic s.

• Curso: Introducción a la animación creativa.

• Curso: El sujeto de la educación desde el realismo pedagógico: abordaje de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niveles Inicial y Primario.

San Pedro- IES N° 9

• Curso: Conoce el poder del RCP en tus manos.

• Curso: Abriendo nuestro botiquín de primeros auxilios.

• Curso: Abordajes desde la transversalidad: lengua/ literatura y ESI.

• Curso: Programando con Pilas Bloques.

• Curso: Ideas previas de Mecánica en la enseñanza de la física.

• Curso: Educación Digital: Mi carpeta digital.

• Curso: Introducing new models of technology in the classroom.

• Curso: Estadística en Excel.

• Curso: Creación de video Tutoriales.

• Curso: Estrategias didácticas para la Enseñanza de la Física, la Química y la Biología en la educación secundaria.

Ledesma - IES N° 10

• Curso: La educación en los primeros mil días de vida.

• Curso: Estudio de los polígonos con los softwares GeoGebra.

• Seminario: Construyendo la Geometría.

• Curso: La enseñanza de textos literarios en el ciclo orientado.

• Curso: Aprender a aprender: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje.

• Curso: Recursos asincrónicos para el aula.

• Curso: El trabajo colaborativo en la enseñanza.

San Salvador y Humahuaca - ISA

• Curso: Música Folclórica para piano.

• Curso: Interdisciplinariedad de las canciones infantiles. La relación intima entre la poesía y la música latinoamericana y el pop.

• Curso: Técnica e interpretación en los instrumentación en los instrumentos vientos maderas y música de cámara.

• Curso: Técnica e interpretación en los instrumentación de cuerdas. Música de cámara.

• Curso: El juego y la recreación en el lenguaje musical – Cuerpo, espacio y tiempo.

• Curso: Canciones para compartir en la virtualidad.

• Curso: Música Argentina para saxofón.

• Curso: El piano en la música urbana. Introducción a la técnica e interpretación en la trompeta.

• Curso: Rompamos con la grieta. Canto lírico vs. canto popular.

• Curso: Elementos técnicos constitutivos del género para la composición de arreglos vinculados con la tradición tanguista.

• Curso: Práctica orquestal.

• Curso: Percusión.

• Curso: Lenguaje musical para docentes de todos los niveles.

• Curso: Piano académico.

• Jornadas de audioperceptiva

• Curso: Música y discapacidad.

• Curso: Nuevas tecnologías en Expresión corporal

• Curso: Danza: Técnica y didáctica.

• Curso: La danza folclórica en la escuela.

• Curso: La inclusión en el arte: Modos de intervención áulicas.

• Curso: Gromming, bullyng violencia intrafamiliar y abuso sexual: Modo de intervención.

• Curso: Rol docente desde la psicología emocional.