Cuáles son las serpientes venenosas de importancia médica que habitan en Jujuy

Las serpientes venenosas de importancia médica que habitan en Jujuy representan una pequeña parte de la diversidad de ofidios que tiene la provincia. De unas 40 especies presentes en territorio jujeño, solamente cuatro representan peligro por la toxicidad de su veneno, según explicó Eduardo Vargas, técnico de CAFAJu e integrante del Ministerio de Ambiente, en diálogo con Canal 4.
La información adquiere especial importancia con la llegada de las temperaturas más altas, cuando comienza a incrementarse la actividad de estos animales y pueden producirse encuentros en espacios naturales, barrios e incluso viviendas.
“En la provincia de Jujuy tenemos 40 especies de serpientes, de las cuales únicamente cuatro representan un peligro por la toxicidad de su veneno”, explicó el especialista.
Las especies de importancia médica registradas para Jujuy pertenecen a tres grupos: yararás, cascabel y coral. La documentación sanitaria nacional registra específicamente para la provincia a Bothrops diporus, Bothrops jonathani, Crotalus durissus y Micrurus pyrrhocryptus. Argentina
Yarará chica
La yarará chica (Bothrops diporus) merece especial atención porque, de acuerdo con Eduardo, es la que aparece con mayor frecuencia.
“La que más aparece, la más común y la que más accidentes causa a nivel mundial es la yarará chica”, señaló.
El profesional explicó que puede encontrarse incluso en sectores cercanos a zonas pobladas de San Salvador de Jujuy, entre ellos Parque Belgrano y áreas aledañas de Alto Comedero.
Las yararás pertenecen al género Bothrops, responsable de la enorme mayoría de los accidentes provocados por serpientes venenosas registrados en Argentina. Argentina
Yarará de altura
La segunda especie es la yarará de altura (Bothrops jonathani), cuya presencia en Jujuy también figura en la distribución provincial incluida en la guía sanitaria nacional sobre ofidismo. Argentina
Durante la entrevista, el técnico de CAFAJu hizo referencia a “otra especie de yarará” entre las cuatro potencialmente peligrosas presentes en la provincia. La documentación nacional permite identificarla como Bothrops jonathani.
A diferencia de la yarará chica, se trata de una especie asociada a ambientes de altura y sectores montañosos.
Cascabel
Otra de las especies presentes es la cascabel (Crotalus durissus), fácilmente asociada al característico crótalo o “sonajero” ubicado al final de su cola.
Su veneno puede producir cuadros graves y afectar principalmente el sistema nervioso y muscular. A nivel nacional, sin embargo, los accidentes provocados por cascabel son considerablemente menos frecuentes que los ocasionados por yararás. Argentina
Al enumerar las especies presentes en Jujuy, Eduardo confirmó: “Tenemos cascabel, tenemos coral y tenemos otra especie de yarará”.
Coral
La cuarta es la coral, del género Micrurus. Para Jujuy, la guía nacional registra Micrurus pyrrhocryptus. Argentina
Su veneno actúa principalmente sobre el sistema nervioso y puede provocar parálisis muscular, aunque los accidentes con corales son mucho menos frecuentes que los producidos por yararás. Argentina
Un punto importante es que existen especies conocidas popularmente como “falsas corales”, que pueden generar confusión por su apariencia. Por eso, la recomendación no es intentar determinar por cuenta propia si un ejemplar es peligroso acercándose o manipulándolo.
La mayoría de las serpientes de Jujuy no son peligrosas
El dato central que busca transmitir CAFAJu es justamente el contrario al temor que suelen provocar estos animales: la enorme mayoría de las especies presentes en Jujuy no representa peligro para las personas.
“Muchas veces se las termina matando por ignorancia, por no saber cómo actuar o no saber si es una serpiente peligrosa o inofensiva”, explicó el técnico.
Y remarcó: “La gran mayoría de las veces son serpientes que no representan ningún peligro”.
Por eso, no se recomienda matar al ejemplar ni intentar capturarlo.
Qué hacer si encontramos una serpiente
Ante una aparición, Eduardo recomienda mantener distancia. Si puede hacerse sin acercarse al animal ni ponerse en riesgo, una fotografía puede permitir que los especialistas determinen de qué especie se trata.
“Lo mejor siempre es tratar de sacarle una foto con precaución”, señaló.
La recomendación es utilizar el zoom del celular para obtener, desde una distancia segura, una fotografía del cuerpo completo y, si las condiciones lo permiten, de la cabeza.
Las imágenes y la ubicación pueden enviarse al número corporativo de CAFAJu: 388 440-9250.
“Nos pueden mandar las fotos, nos pueden mandar una ubicación y, de acuerdo a la situación que sea, nosotros vamos”, explicó el profesional.
El contacto recibe mensajes y no llamadas.
Y ante una mordedura de cualquier serpiente, la indicación sanitaria es diferente: se debe buscar atención médica inmediatamente. No deben realizarse torniquetes, cortes ni intentar succionar el veneno. Los envenenamientos ofídicos son considerados una urgencia médica. Argentina
Para destacar en placa
LAS 4 SERPIENTES DE IMPORTANCIA MÉDICA EN JUJUY
Yarará chica
Bothrops diporus
Yarará de altura
Bothrops jonathani
Cascabel
Crotalus durissus
Coral
Micrurus pyrrhocryptus
En Jujuy hay unas 40 especies y solo estas cuatro representan peligro por la toxicidad de su veneno.
Fuente: CAFAJu / Ministerio de Salud de la Nación
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