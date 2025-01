Cuándo cobran los docentes en enero 2025

Sábado 4 de enero de 2025

Municipios, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos

Lunes 6 de enero de 2025

Administración Central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano

Martes 7 de enero de 2025

Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior

Miércoles 8 de enero de 2025

Organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y Funcionarios

Pago de la tercera cuota del bono

Por otra parte, el jueves 9 de enero también se pagará la tercera cuota del bono a los empleados estatales.

Cabe recordar que el bono no remunerativo y no bonificable es de $200.000 y $140.000, es según el haber que perciba cada agente dependiente del Estado, medida que también abarca a los capacitadores laborales e instructores no formales.