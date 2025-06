Daniel Fin: "Los clubes queremos darle una salida a esta situación de la Liga Jujeña"

La Liga Jujeña de Fútbol atraviesa una crisis luego de la suspensión de una fecha y la aceptación de once clubes a la renuncia que el presidente de la entidad, Marcelo Sánchez, ofreció en un medio de comunicación, aunque no se ratificó formalmente.

"La semana pasada tuvimos una reunión del Consejo Directivo donde se aclararon algunas cosas y otras no tanto", expresó Daniel Fin, presidente de Altos Hornos Zapla, quien también destacó que hoy se llevará a cabo un nuevo encuentro con las autoridades para "seguir debatiendo y acercando posiciones".

"No hay solución a los argumentos vertidos sobre recursos y fondos referidos al tema del arbitraje que se viene , no se profundizó el tema tras la suspensión de actividades de la semana pasada", agregó, señalando que "se evaluaron cuestiones institucionales internas".

"Esperamos poder debatir y profundizar temas relacionados a la finalización del campeonato", indicó, pero aseguró que la continuidad del torneo "no está en riesgo." "Queda una fecha y los playoff, con muchas cuestiones a debatir para tratar de encontrar una salida a esta situación que muchas veces parece caótica e irreversible".