Darío Sztajnszrajber en Jujuy con “Filosofía para este fin del mundo”.jpg Darío Sztajnszrajber en Jujuy con “Filosofía para este fin del mundo”

“Hace mucho que no voy por Jujuy. Es mucha felicidad volver, donde hay mucha gente que me sigue y ya me escribió”, dijo Darío Sztajnszrajber, y agregó que Jujuy es “uno de los lugares más hermosos de Argentina. El domingo es un día medio angustioso, donde empieza una sensación de vaciedad, y estaremos ahí para levantarlo”.

“Filosofía para este fin del mundo” es una propuesta para la reconexión y de transformación, dijo el protagonista de la conferencia. “Sostenemos un dialogo acerca del momento tan particular que para muchos es agónico y terminal, una sensación de imposibilidad de salir adelante, de un mundo agotándose”.

“Juntamos experiencias”, dijo y resaltó la capacidad de Soledad Barruti. “Trabaja en pensar en otra manera de relacionarnos con la salud y el ambiente en que vivimos”, y dijo sobre su charla ronda en la “filosofía que se activa en contra del sentido común, de aquello que se nos dice que tenemos que hacer, y por donde pasa la vida”.

“Es un esfuerzo de pensar, ante tanto pesimismo, que hay una oportunidad”, y recalcó que “lo importante es correrse del sentido común, de una forma de pensar impersonal en la que todos estamos inmersos, pero nos cuesta darnos cuenta”.

Darío Sztajnszrajber aseguró que “es importante visualizar que no hay forma únicas de amar o pensar, hay más versiones que las hegemónicas. Eso construye nuestra percepción que somos normales, pero reproducimos esquemas, exigencias y mandatos que nos exceden”.

Cómo será la conferencia

El filósofo aseguró que el encuentro es “entretenido, pedagógico y gracioso, donde contamos cuentos, mitos, anécdotas y situaciones humorísticas”, y aseguró que “saldrán conmovidos, pensando qué muevo de mi vida”.

Para el pensador la idea es confrontar “con lo que creemos que es la vida cotidiana, donde sentimos que nos apagamos y devaluamos”, y marcó que estamos incluidos en un mundo que “nos ameseta”, y subrayó el momento de repensar todo.

DARÍO SZTAJNSZRAJBER - Charla en Jujuy