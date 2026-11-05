"Lo más justo es que renuncien a sus bancas", dijo Diego Rotela sobre la decisión de Lyder de dejar el Frente Jujuy Crece

El diputado provincial por el Frente Jujuy Crece , Diego Rotela , habló de la decisión de los legisladores del Partido Lyder de dejar el Frente y solicitar a la Legislatura la creación de un nuevo Bloque legislativo, “Construyendo Futuro” .

Al respecto Diego Rotela dijo que “ presentaron una nota manifestando su salida del Bloque del Frente Jujuy Crece ”, y agregó que ahora “es la Cámara la que debe mocionar si van a tener Bloque o no”.

Sobre la decisión tomada por el Partido Lyder, el Legislador del Frente Jujuy Crece sostuvo que “ entiendo que si fueron elegidas por una propuesta política, por un Frente político, y se quieren retirar lo más justo es que renuncien a sus bancas y que asuma gente que estaba en la misma boleta y que tiene un compromiso claro y permanente, no solo con el Bloque sino con el Gobierno y con el gobernador Carlos Sadir”.

El Diputado Provincial dijo además que “de Lyder espero cualquier cosa”, y agregó que “ un día están con un Frente y al otro día están con otro Frente y la verdad es que no tenía ninguna esperanza ”.

“Me parece que es razonable que no estén, teniendo en cuenta que no se puede estar en dos espacios completamente distintos a la misma vez”, dijo Rotela y sostuvo que “en lo Nacional son Libertarias, apoyan el Gobierno de Javier Milei y en la provincia dicen que apoyan a nuestro proyecto político que no tiene nada que ver con el proyecto de Milei”.

“Le solicito dejar sus bancas”

Diego Rotela pidió además que “si van a seguir adelante con esta decisión, le solicito que tengan la honestidad intelectual de dejar sus bancas y a la Ministra Isolda Calsina de hacerse a un lado del Ministerio en el que está”.

Por último el Diputado sostuvo que “no quiero opinar por el Bloque ni en nombre del Gobierno, esta es una opinión personal, pero creo que es lo más sano para todos y para no defraudar a la gente que nos votó; para que no vea violado el sufragio con el cual nos acompañó”.