Día del Folklorista Jujeño: el emotivo recuerdo de los familiares de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi

Este jueves 5 de noviembre, Jujuy celebra por primera vez de manera oficial el Día del Folklorista Jujeño , una fecha que reconoce el trabajo de los artistas que mantienen vivas las tradiciones musicales de la provincia.

La conmemoración fue instituida mediante la Ley provincial Nº 6489, en homenaje a Ricardo Vilca y Amaranto Chañi , dos referentes de la cultura jujeña que nacieron un mismo día. La celebración forma parte de la primera edición de la Semana del Folklore Jujeño, una iniciativa impulsada por un colectivo de artistas, difusores y comunicadores encabezado por Martín Mendoza.

Susana Chañi, hija de Amaranto , recordó el compromiso de su padre con la formación de jóvenes músicos y el papel que tuvo la peluquería familiar como espacio de aprendizaje. “Una emoción tremenda. Amaranto enseñó a un montón de niños, pasaron por la peluquería . Entregó su vida, su vida por la música, que fue su pasión”, expresó.

Según relató, quienes asistían a la peluquería de los hermanos Chañi no solamente aprendían a tocar instrumentos, sino que también recibían enseñanzas sobre el respeto, la disciplina y los buenos modales. Su padre era exigente con los alumnos y consideraba que la formación musical debía estar acompañada de valores personales. De esta manera, aquel espacio se convirtió en un lugar de encuentro y aprendizaje para numerosos jóvenes que buscaban acercarse al folklore.

Amaranto Chañi

El emotivo recuerdo de la esposa de Amaranto Chañi

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Cristina Chañi, esposa de Amaranto, quien recordó la historia que compartieron durante cinco décadas y el deseo que tenía el músico de enseñar a los niños de familias con menos recursos. “Si el gordo viviera, sería lo máximo. Estaría contento porque su anhelo era enseñar a los chicos pobres”, expresó.

Cristina relató que se casaron cuando ella tenía 17 años y Amaranto 28. Durante sus primeros años de matrimonio vivieron en Villa San Martín, rodeados de una familia en la que la música formaba parte de la vida cotidiana. Recordó las reuniones familiares en las que Amaranto tocaba junto a sus hermanos y su padre, así como su participación en el coro de El Salvador. La música estuvo presente durante toda su relación, que llegó a cumplir 50 años de matrimonio.

La esposa del artista también habló del dolor que significó su partida repentina y de la emoción que sintió durante el homenaje, especialmente al escuchar a los jóvenes músicos interpretar sus canciones. “Lo recuerdo y lo echo de menos. Y hoy que han tocado los chicos, me conmovió que no tiene idea, porque se fue de un día para otro. Y la pérdida ha sido grande”, manifestó.

Luz Vilca recordó cómo su padre transmitía la identidad jujeña

Luz Vilca, hija de Ricardo Vilca, destacó la importancia del reconocimiento oficial y agradeció la iniciativa de Martín Mendoza para establecer una fecha que represente a los folkloristas de la provincia. “La verdad que es un orgullo. Agradezco a Martín Mendoza por la iniciativa. Hombres que hicieron escuela, creo que es lo importante”, manifestó.

También recordó la tarea de su padre en distintas comunidades rurales, donde compartía sus conocimientos musicales y transmitía las costumbres de la región. Mencionó especialmente sus comienzos en Cangrejillos y la manera en que incorporaba las tradiciones y las danzas locales a sus enseñanzas.

Luz describió además la relación cotidiana que Ricardo Vilca mantenía con la música. Contó que acostumbraba levantarse tocando, salir a compartir sus composiciones por las calles de Humahuaca y dedicar momentos de tranquilidad a la creación musical, encontrando en el silencio una fuente de inspiración. Para su hija, la celebración representa una oportunidad de reconocer a los músicos que se forman en Jujuy y que contribuyen a conservar una identidad cultural propia.

Ricardo Vilca

Día del Folklorista Jujeño, una fecha para reconocer la identidad cultural de Jujuy

La primera celebración oficial del Día del Folklorista Jujeño busca reconocer no solamente las trayectorias de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, sino también el trabajo de quienes continúan difundiendo la música tradicional en toda la provincia.

Ambos artistas dejaron una huella que trascendió sus composiciones e interpretaciones, especialmente por su compromiso con la enseñanza y la transmisión de las expresiones culturales a las nuevas generaciones.