Se celebra por primera vez el Día del Folklorista Jujeño en homenaje a Ricardo Vilca y Amaranto Chañi

Jujuy celebra este jueves 5 de noviembre, por primera vez de manera oficial, el Día del Folklorista Jujeño , una fecha instituida mediante la Ley provincial Nº 6489 en homenaje a Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, dos figuras fundamentales de la música y la identidad cultural de la provincia. Ambos artistas nacieron un 5 de noviembre y dejaron un importante legado en la difusión y preservación de las tradiciones jujeñas.

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La conmemoración forma parte de la primera edición de la Semana del Folklore Jujeño, una iniciativa impulsada por un colectivo de artistas, difusores y comunicadores encabezado por Martín Mendoza. La propuesta cuenta con el acompañamiento de las áreas de Cultura del Gobierno provincial y de la Municipalidad, con actividades destinadas a reconocer el trabajo de los músicos y acercar las expresiones tradicionales a la comunidad.

La creación del Día del Folklorista Jujeño responde a una iniciativa promovida durante años por integrantes del ámbito artístico, con el objetivo de establecer un reconocimiento institucional para quienes mantienen vivas las expresiones musicales de la provincia.

La primera celebración contempla homenajes oficiales, capacitaciones y una gala cultural, además de distintas propuestas que se desarrollarán durante la Semana del Folklore Jujeño.

Entre las actividades previstas se encuentra el programa “Folklore en las Escuelas”, una iniciativa que busca recorrer establecimientos educativos de diferentes regiones de Jujuy para acercar la música tradicional a niños y jóvenes.

La intención es que esta conmemoración se consolide como un espacio permanente de encuentro entre artistas, instituciones y vecinos, fortaleciendo el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural jujeño.

Ricardo Vilca, el músico que llevó los sonidos de la Quebrada a otros escenarios

Ricardo Vilca nació el 5 de noviembre de 1953 en Humahuaca y se convirtió en uno de los músicos más representativos de Jujuy. Su obra se caracterizó por combinar elementos de la música andina con influencias de la música clásica, desarrollando un estilo propio que logró trascender las fronteras provinciales.

Además de su carrera artística, Vilca mantuvo un fuerte vínculo con la educación. Durante más de 16 años trabajó como maestro rural, una experiencia que influyó en sus composiciones y en su manera de interpretar los paisajes y las vivencias de la Quebrada de Humahuaca.

También se desempeñó como profesor en la Escuela Superior de Música de Jujuy y recibió en 1983 un reconocimiento de la Unesco por su aporte cultural.

A lo largo de su trayectoria exploró distintos géneros musicales y compartió experiencias con artistas reconocidos, entre ellos León Gieco y la banda Divididos.

Vilca falleció en 2007, pero sus composiciones continúan siendo interpretadas y difundidas por nuevas generaciones de músicos, manteniendo vigente su aporte a la cultura jujeña.

Amaranto Chañi y su aporte a la música popular jujeña

Amaranto Chañi, nacido también un 5 de noviembre en San Salvador de Jujuy, fue otro de los referentes fundamentales del folklore provincial. Su trayectoria estuvo vinculada a la enseñanza, la interpretación musical y la difusión de las tradiciones populares.

Además de su actividad artística, Chañi era conocido por su trabajo como peluquero en un local céntrico que compartía con sus hermanos. Ese espacio también funcionó como un punto de encuentro donde la música y las costumbres jujeñas tenían un lugar destacado.

Su compromiso con la transmisión de conocimientos y su cercanía con otros artistas contribuyeron a mantener vigentes distintas expresiones del folklore local.

Por ese motivo, su figura fue elegida junto a la de Ricardo Vilca para representar esta fecha, que busca reconocer tanto a los grandes exponentes de la música popular como a quienes trabajan cotidianamente para preservar las tradiciones.

Una semana de actividades para celebrar el folklore

La primera Semana del Folklore Jujeño continuará con propuestas culturales y formativas abiertas a la comunidad. La programación busca dar participación a músicos, docentes, difusores y nuevas generaciones de artistas.

Con la incorporación del 5 de noviembre al calendario de conmemoraciones provinciales, Jujuy establece un reconocimiento oficial a sus folkloristas y al papel que cumplen en la construcción y transmisión de la identidad cultural.

La elección de la fecha recuerda a Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, pero también busca poner en valor el trabajo de todos aquellos que, desde los escenarios, las escuelas y los espacios culturales, mantienen viva la música popular jujeña.

La Ley provincial 6489 también establece que la fecha debe incorporarse al calendario oficial y escolar, con actividades destinadas a difundir el folklore jujeño.

Según la programación difundida por los organizadores, la primera Semana del Folklore Jujeño se desarrolla del 3 al 7 de noviembre, con actividades de entrada libre y gratuita.