Demasiados candidatos

A este hay que sumarle el “Frente Amplio”, que encabezan los hermanos Palmieri y que supo tener el acompañamiento del gobernador riojano Quintela; el frente “Somos Más”, que encabeza la senadora Carolina Moisés; y el frente “Primero Jujuy” que, más allá de no estar metido en la interna partidaria, tiene raigambre peronista y ya demostró tener votos suficientes para sentar legisladores y concejales de la mano de su conductor Carlos Haquim.

Estas cuatros corrientes van a sumar votos, pero también algunas de ellas van a quedar afuera de la distribución de los cargos que se ponen en juego en está elección.

Treinta mil votos se necesitan para romper el piso y no será de extrañar que dos o tres de estas líneas no superen este número, dejando votos en el camino que no aportarán a la división final de aquellos que si logren perforar el piso.

El Frente Justicialista, a pesar de estar diezmado, es el que uno avizora que va a lograr los votos necesarios para romper el piso, aunque dentro del contexto total de la elección podría quedar relegado respecto del “oficialismo” y la Libertada Avanza.

Por el lado de la fuerza política que conduce la Provincia, se constituyó el frente “Jujuy Crece” con 46 partidos políticos.

Sobre este espacio, la atención va a estar centrada en lo que puede llegar a pasar con la presentación de los candidatos en el mes de abril.

Al tener 46 partidos, la coalición podría mostrar debilidad en muchas jurisdicciones, puesto que está latente la posibilidad de que haya varias listas de concejales o de vocales en un mismo lugar y la división termine imposibilitando que se rompa el piso.

Por el lado de los sectores de izquierda, se decidió dejar lado las divisiones y se constituyó de manera conjunta el “Frente de Izquierda”.

En el caso de este espacio, la realidad que preocupa es que no hay certezas de que vayan a poder captar el voto bronca a nivel provincial para esta elección. La Libertad Avanza, que no es oficialismo a nivel provincial, es la que mejor se perfila para poder captar el descontento de los jujeños en las urnas.

El panorama se complica aún más para la izquierda si se contempla la irrupción de otros frentes que tranquilamente le podrían quitar votos, como es el caso del frente político que encabezan representantes del SEOM y del CEDEMS.

Para finalizar con este primer análisis electoral, tenemos que decir que la Libertad Avanza, espacio conducido a nivel nacional por el presidente Javier Milei, va a participar en la elección de mayo como partido provincial y no va a constituir alianzas, tal cual se decidió desde la conducción central.

Por lo que se sabe hasta ahora, la fuerza libertaria ya tendría su armado provincial, presentaría candidatos en todas las localidades y apostaría fuertemente a la figura del presidente Javier Milei.

Después del 11 de mayo habrá que ver cómo se suceden las cosas en Jujuy con las huestes libertarias, puesto que llamó mucho la atención lo que sucedió en Chaco con el anunció de un acuerdo electoral entre la UCR y la Libertad Avanza para enfrentar al kirchnerismo en ese territorio.

Panorama similar,dicen algunos,podría darse también en provincias como Corrientes, Catamarca y Tucumán.

Crisis en Bolivia

En la semana que pasó, Bolivia fue noticia por la escasez alarmante de combustible que se vive en ese país y por las medidas extremas que tuvo que disponer el presidente Arce para tratar de contener la insuficiencia de hidrocarburos, como promover el trabajo a distancia, establecer el dictado de clases de manera online y priorizar la asignación de combustibles para ambulancias, policía y sectores del estado.

Esta situación que sorprendió a la región tiene que ser un llamado de atención para todos y , en especial, para los jujeños que, por alguna u otra razón, planean viajar a Bolivia.

Si antes de esta situación ya era difícil carga combustible en el vecino país, ahora se va a tornar imposible.

El motivo de la crisis en Bolivia se debe a la falta de dólares, la cual se da como consecuencia de que se está dejando de producir gas y por consiguiente de exportar.

Casualmente este situación de escasez de dólares también empezó a repercutir en Jujuy y Salta, donde la cotización del dólar blue se acrecentó entre 30 y 40 pesos por el encima de la media nacional. Esto debido a que bolivianos se cruzan a nuestro país para poder acceder a la divisa norteamericana, elevando así su valor.

El campo como factor de crecimiento

En el plano productivo nacional, en la semana que pasó se produjo la apertura de “Expo Agro” con un acontecimiento relevante que merece un análisis especial.

En el primer día de exposición, el Banco Nación colocó 3.859 créditos por un valor cercano a los 3.000 millones de dólares para la compra de maquinaria agrícola, esto es un 50% más de lo que pasó en 2024.

Este hecho, más allá de marcar la disponibilidad de financiamiento, habla a las claras del poder que tiene el campo para ponerse manos a la obra de manera inmediata.

En este contexto, si se le sacará algo de la presión impositiva que sufre el sector, se lo incentivaría a producir mucho más.

De acuerdo a distintos informes, el sector productivo estaría en condiciones de incrementar su producción en 20 o 30 millones de toneladas en un plazo de 7 o 8 meses, dando lugar a que también ingresen al país un mayor número de divisas.

A diferencia de lo que va a pasar en la minería, el gas y el petróleo, donde el fruto de las inversiones (entre 2.000 y 3.000 millones de dólares) recién se va a ver en 3 o 4 años, en el campo los resultados podrían darse mucho más rápido.

Por este marco, podemos decir el campo sigue siendo un motor fundamental de la economía argentina y objeto necesario de políticas realistas que permitan su desarrollo.

Tragedia nacional

El tremendo temporal en Bahía Blanca y sus repercusiones siguió generando novedades en estos últimos días.

La solidaridad del pueblo argentino, como siempre, continua haciéndose presente, pero, así también, algunas decisiones saludables que se tomaron desde la política.

En un cambio importante de actitud, el presidente Javier Milei visitó la zona de desastre sin mucho anuncio -quizás para no exponerse ante algún posible reclamo- y dispuso la creación de un fondo de asistencia de 200.000 millones de pesos. Actitud que, al parecer, se modificó a partir de las fuertes criticas que recibió el mandatario nacional tras mostrar poco interés por lo sucedido y anunciar una ayuda económica de tan sólo 10.000 millones de pesos, lo cual era absolutamente insuficiente.

Obviamente que, más allá de esto, Bahía Blanca continúa estando en desgracia. A medida que se van conociendo nuevos datos, es más estremecedora la realidad que tuvieron - y que tienen que padecer - los miles de habitantes de esta pujante localidad bonaerense.

Violencia barrabrava

Como se venía anunciando, las marcha de los jubilados de los días miércoles fue tema destacado de la semana. Y no tanto por el reclamo en sí, sino por la violencia en la que se vio envuelta por la participación - casi destituyente - de las barras de equipos de fútbol.

El Gobierno nacional - fiel a lo que había anticipado- aplicó los controles y los protocolos vigentes para que no se sucedieran disturbios. Lamentablemente esto no pudo evitarse por la actitud violenta y con ánimo de generar incidentes que mostraron los barrabravas durante la tarde del pasado miércoles.

En este panorama, si bien hubieron cruces violentos y detenidos, lo que más parece preocuparle al Ejecutivo nacional es la situación del fotógrafo de 35 años de apellido Grillo que se encuentra peleando por su vida tras haber recibido el impacto de una capsula de gas lacrimógeno.

El otro incidente que tuvo gran repercusión, pero que no tuvo mucho impacto en el Gobierno, fue el que protagonizaron un gendarme y una jubilada de 87 años. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le sacó el tinte de dramatismo que se le quiso dar a la situación señalando que la actitud que mostró la persona de avanzada edad fue el de una patotera.

Más allá de todo lo que pasó en este incidente, lo que quedó demostrado - nuevamente - es el apoyo inquebrantable del Ejecutivo nacional hacia el accionar de la ministra Bullrich.

Además de esto, muchos interpretan que el Gobierno nacional se siente cómodo ante este tipo de situaciones, en el sentido de que políticamente entiende que lo favorece.

Puerta giratoria

Un párrafo aparte en esta situación de violencia que se dio en inmediaciones del Congreso va para la jueza Karina Andrade, quien quedó en el medio de la escena por haber dejado en libertad a más de 114 detenidos sin ningún tipo de análisis de la situación que vivían y de los antecedentes que tenía cada uno.

En defensa de la magistrada, lo que se salió a decir es que, en el sistema acusatorio, los jueces controlan en función de las pruebas que tienen, las cuales emergen del trabajo de los fiscales. Si hubo impericia por parte de estos, la jueza no tiene mucho margen para corregir.

Veremos que pasa con está situación, puesto que ya existieron reuniones entre el Ministerio de Justicia y representantes de la Fiscalía para ver este tema que ya parece ser recurrente, donde si las pruebas que se elevan no son contundentes, los jueces no tienen precisiones para poder llevar adelante las detenciones.

Vuelven los paros

Como una forma de repudiar lo acontecido en la marcha de los jubilados, distintos nucleamientos gremiales salieron a anunciar la realización de medidas de fuerza.

Por un lado, el Frente Sindical Universitario, que lo integran la Conadu Histórica, Cetera, UDA, entre otras, anunció un paro para los días lunes y martes de la presente semana.

La CGT también se sumó al repudio y deslizó, a través de Héctor Daer, de que se podría concretar una medida fuerza nacional el próximo 10 de abril.

Definiciones judiciales

Para culminar con este resumen, en esta semana que se inicia se podrían suceder importantes novedades en materia judicial para el Gobierno nacional.

El senado de la Nación, a partir de distintas maniobras impulsadas por el Kirchnerismo, podría sesionar esta semana y rechazar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla. Situación que, de concretarse, significaría un golpe político muy fuerte para la administración libertaria.

Además de esto, pero en Diputados, el emplazamiento de comisiones para dictaminar proyectos sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA buscará avanzar en la investigación del presidente Javier Milei y de algunos de sus funcionarios.

Alberto Siufi