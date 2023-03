Dengue en primera persona, síntomas y cuidados en Caimancito

Julio agregó, "Con el tema del descacharrado venimos hace dos semanas, pero con los casos de dengue arrancamos a mediados de febrero más o menos".

El vecino asegura que a más de la mitad de la población de Caimancito les picaron los mosquitos infectados, dado que a todos los conocidos del lugar ya cuentan con la enfermedad, "en mi casa somos 5 personas y 4 tuvimos dengue".

Síntomas que tuvo Julio

"No me di cuenta cómo me picó, al médico no fui porque en la salita lo único que te decían es hagas reposo y tomés paracetamol, y nada más; salvo que había gente que no podía comer. A mi hijo por ejemplo le agarró así, no comía, y fuimos a San Salvador, pensé que podía ser dengue hemorrágico, por qué le agarró como derrame de sangre por debajo de la piel en las piernas y en los brazos, y los doctores me dijeron que eso se llama petequias, no le coagulaba bien la sangre y le agarró así" finalizó el vecino de Caimancito.