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15 de abril de 2026 - 12:49
Policiales.

Detuvieron a un hombre que intentó apuñalar a su propia familia

El hombre involucrado tenía medidas restrictivas vigentes por hechos anteriores y quedó a disposición de la Justicia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El hombre involucrado tenía medidas restrictivas vigentes por hechos anteriores y quedó a disposición de la Justicia. (imagen ilustrativa)

El hombre involucrado tenía medidas restrictivas vigentes por hechos anteriores y quedó a disposición de la Justicia. (imagen ilustrativa)

Un grave episodio de violencia familiar se registró en barrio Castañeda, en San Salvador de Jujuy, donde efectivos del Cuerpo de Infantería acudieron de urgencia a una vivienda de calle Río Bermejo tras un alerta al sistema 911que involucraba a un hombre y miembros de su familia. En el lugar, los uniformados lograron reducir a un hombre de 34 años que, de acuerdo con las primeras actuaciones, había intentado atacar con un cuchillo a dos integrantes de su propia familia.

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Según la información, cuando el personal llegó al domicilio interceptó al sospechoso y durante el palpado superficial constató que todavía tenía el arma blanca en su poder. A partir de esa situación, se procedió a su demora y al secuestro del cuchillo.

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El hombre involucrado ten&iacute;a medidas restrictivas vigentes por hechos anteriores y qued&oacute; a disposici&oacute;n de la Justicia. Foto ilustrativa

El hombre involucrado tenía medidas restrictivas vigentes por hechos anteriores y quedó a disposición de la Justicia. Foto ilustrativa

Qué pasó en la vivienda de barrio Castañeda

Además del presunto ataque contra sus familiares, el hombre habría provocado diversos daños materiales dentro de la casa. Ese dato también forma parte de las actuaciones iniciales, que ahora quedaron bajo investigación judicial.

Uno de los puntos que agrava la situación es que, de acuerdo con la consulta realizada por las autoridades en el sistema SIFCOP, el acusado ya registraba medidas restrictivas vigentes por otros hechos.

Qué pasó después de la detención

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Seccional 30°, donde, según la publicación periodística verificada, mantuvo una actitud violenta e incluso manifestó intenciones de atentar contra su propia vida al momento de ser alojado en la celda.

En paralelo, las víctimas recibieron asistencia para radicar la denuncia correspondiente, mientras el agresor quedó a disposición de la Justicia por las agresiones y amenazas denunciadas. Hasta el momento, la información pública verificada no agrega mayores precisiones sobre las lesiones de los familiares ni sobre resoluciones judiciales posteriores.

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