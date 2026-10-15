Día del Bastón Blanco: los desafíos que enfrentan las personas ciegas en Jujuy

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco , una fecha que busca generar conciencia sobre los derechos, la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad visual.

Símbolo mundial Día Mundial del Bastón Blanco, la guía de las personas ciegas

María Laura Cáserez, profesora de Educación Especial con especialidad en ciegos, explicó la importancia de esta herramienta para la vida cotidiana y remarcó la necesidad de construir una sociedad más accesible.

El bastón blanco permite que las personas ciegas puedan desplazarse con mayor seguridad, identificar obstáculos y desarrollar su independencia. Sin embargo, todavía existen barreras físicas y sociales que dificultan su movilidad.

Cáserez explicó que existen diferentes tipos de bastones utilizados por personas con discapacidad visual y que sus colores permiten identificar distintas condiciones.

El bastón blanco es utilizado principalmente por personas ciegas, mientras que el verde identifica a quienes tienen baja visión. Por su parte, el bastón blanco con franjas rojas se utiliza para identificar a personas con sordoceguera.

Reconocer estas diferencias resulta fundamental para comprender las necesidades de cada persona y brindar asistencia adecuada cuando sea necesario.

Cómo ayudar correctamente a una persona ciega

Uno de los aspectos más importantes es saber cómo actuar cuando una persona con discapacidad visual necesita orientación o asistencia en la vía pública.

La especialista destacó que lo primero es preguntar si necesita ayuda y evitar intervenir sin su consentimiento.

También explicó que no se debe agarrar del brazo a una persona ciega ni intentar conducirla de manera imprevista. Lo adecuado es ofrecer el propio brazo para que pueda sujetarse y acompañar el desplazamiento respetando su ritmo.

Estas acciones contribuyen a garantizar un trato respetuoso y favorecer la autonomía.

Las barreras de accesibilidad que persisten en Jujuy

A pesar de los avances en materia de inclusión, las personas con discapacidad visual todavía enfrentan dificultades para circular por distintos espacios públicos.

Entre los principales obstáculos se encuentran las veredas deterioradas, los elementos que interrumpen el paso, la falta de señalización accesible y las dificultades para trasladarse de manera independiente.

En este sentido, Cáserez remarcó la importancia de generar conciencia sobre el uso adecuado de los espacios públicos y la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad en Jujuy.

Actividades para concientizar en Palpalá

En el marco del Día Mundial del Bastón Blanco, también se desarrollan propuestas de sensibilización destinadas a promover el conocimiento sobre la discapacidad visual y la importancia de la inclusión.

Las actividades en Palpalá buscan acercar a la comunidad herramientas para comprender las dificultades que enfrentan las personas ciegas y fomentar actitudes de respeto y acompañamiento.

El acompañamiento emocional ante la pérdida de visión

Otro de los puntos abordados por la especialista fue el impacto emocional que puede generar la pérdida de la visión, especialmente cuando ocurre durante la vida adulta.

En estos casos, el proceso de adaptación requiere acompañamiento familiar, contención emocional y herramientas de rehabilitación que permitan recuperar la confianza y desarrollar nuevas habilidades.

La orientación y movilidad, junto con el aprendizaje del uso del bastón, forman parte de ese proceso hacia una mayor independencia.

En este Día Mundial del Bastón Blanco, la fecha invita a reflexionar sobre la importancia de eliminar las barreras que todavía limitan la autonomía de las personas con discapacidad visual y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.