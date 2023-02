Diego Poggi dijo presente en el Carnaval de Jujuy un año más

El periodista, Diego Poggi , nacido en Buenos Aires, visitó el Carnaval jujeño por primera vez en 2019, y desde ese entonces quedó enamorado de esta divertida fiesta tradicional, y prometió regresar todos los años que pueda. Y este 2023 no fue la excepción.

En su primera experiencia carnavalera por Jujuy, había recorrido los diferentes festejos de la provincia. Y esta vez declaró a Canal 4 de Jujuy que "es cuarto año que vengo, me encanta y la paso muy bien".

Diego Poggi, de novio con un jujeño

En una entrevista con María Laura Santillán, el periodista Diego Poggi, contó que está muy contento porque atraviesa una relación "súper sana" y de una forma que jamás pensó tener, a través de la distancia.

"Mi novio es de Jujuy, solo son 2 horas de avión, lo que te tardás el fin de semana de Palermo a Pilar cuando está congestionada la Panamericana", explicó entre risas para referirse a la distancia que los separa con su actual pareja. Seguido, el periodista también hizo énfasis en que se ven cada 15 días debido a la distancia de ambas provincias.

"Me encanta Jujuy y él también me encanta, así que está buenísimo. Es un poquito más grande, nos conocimos hace 9 años cuando empezamos a hablar por Facebook Messenger, después nos vimos y no nos separamos más".

Planificando una vida juntos

Por otro lado, Poggi también se refirió a los planes que tienen a futuro junto a su novio, a lo que enfatizó que el otro día le dijo que "se imagina estando de viejo con él porque tiene una paz envidiable".

"Creo que es la relación que siempre quise tener, yo le dije que lo amaba la segunda vez que nos vimos, mientras comíamos, y era mutuo", puntualizó.