"Me encanta Jujuy y él también me encanta, así que está buenísimo. Es un poquito más grande, nos conocimos hace 9 años cuando empezamos a hablar por Facebook Messenger, después nos vimos y no nos separamos más".

Planificando una vida juntos

Por otro lado, Poggi también se refirió a los planes que tienen a futuro junto a su novio, a lo que enfatizó que el otro día le dijo que "se imagina estando de viejo con él porque tiene una paz envidiable".

"Creo que es la relación que siempre quise tener, yo le dije que lo amaba la segunda vez que nos vimos, mientras comíamos, y era mutuo", puntualizó.

