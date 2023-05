Dinamización socio-económica y tecnológica del Mercado Central 6 de Agosto

En virtud de los informes de avance que brindara el proyecto generador para el diagnóstico se reconocen la diversidad de actores, condiciones de infraestructura, existencia de propuestas de transformación de dichos recintos y su funcionamiento; para ponerse a la altura de las pretensiones actuales del público adquirente de productos, tanto del sector formal y normado como del informal y popular (vendedores de temporada situados en el anillo circundante al establecimiento en este caso el Mercado Municipal 6 de agosto, por qué no complementarios de los negocios instalados).

No obstante se presentaron cambios, tanto inesperados como vertiginosos para ese escenario mercantil añejo y pasivo, como fue el desalojo total de sus ocupantes a fines del mes de abril del año 2022; con miras a la obra de reparación y transformación del emblemático edificio ubicado en la esquina de las calles Alvear y Balcarce.

Interior del Mercado 6 de Agosto.jpg Interior del Mercado 6 de Agosto parcialmente ocupado, días antes del desalojo total. Abril 2022 - Foto: María Eugenia Lóndero

Si bien hay muchos aspectos a considerar en su reposicionamiento, se pensó trabajar en la adaptación a nuevos hábitos de consumo y formas de comercialización incididos por la tecnología, concebida más allá del uso de dispositivos (computadoras, celulares y pantallas) ya que conforman todo el entramado social de las redes donde se vende y se compra permanentemente, incluso por fuera del horario establecido como “comercial”.

Las metas alcanzarían el diseño de un sitio web, visitas guiadas virtuales según interés de los visitantes (gastronomía popular y de autor/a, artesanías, variedad de frutas y verduras comunes, orgánicas, hidropónicas; productos pre manufacturados, etc.), tiendas on line, agilización de entregas a domicilio , como así también las formas de pago (código QR sistema no bancarizado, etc); en síntesis llevar a la práctica características del e-commerce; además de presentar una agenda referida a la cultura local - regional, entre otras acciones.

Apoyadas sobre dos ejes: la adaptación a la realidad virtual y el mercado como conjunto de recursos también para el sector turismo con herramientas tecnológicas, la investigación se orienta a lograr la convergencia del patrimonio cultural con la producción económica. Sin embargo en ese tránsito y a pesar de que se preveían obras parciales de remodelación sin afectar la ocupación, se produjo abruptamente el cierre del recinto por refacciones y la dispersión de sus ocupantes; afectando la etapa de recolección de información, vinculación con los puesteros además de diversas dificultades burocráticas.

Ingreso clausurado por calle Balcarce.jpg Ingreso clausurado por calle Balcarce al Mercado 6 de Agosto totalmente desalojado. Diciembre 2022 - Foto: María Eugenia Lóndero

Por estos días se anuncia la inminente reapertura del Mercado 6 de Agosto, las notas periodísticas reflejan el resurgimiento con una nueva intensidad del interés gubernamental para definir la planificación de la recuperación comercial del lugar. Desde este espacio hacemos votos por el consenso y la organización, que además favorezca la puesta en valor del patrimonio intangible que guarda este antiguo lugar remozado y el fortalecimiento de vínculos para la divulgación permanente de esa esencia geográfica e histórica que posee.

Se considera para ello un aporte invaluable: el enfoque transversal de vinculación social y la transferencia de saberes, en el que los egresados de la Universidad Nacional de Jujuy pueden proyectar acciones en equipo con los protagonistas sociales de manera original y creativa, contribuyendo así a la dinamización socioeconómica de la totalidad de los componentes de este baluarte de la ciudad.

María Eugenia Lóndero

Magister en Valoración del Patrimonio Natural y Cultural por la Universidad Católica de Salta, Contadora Pública (UNJu) y Abogada (UCASAL), docente de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu.

Contacto: emelondero@yahoo.com.ar

Ivone C.Carrillo

Magister en Valoración de Patrimonio Natural y Cultural por la Universidad Católica de Salta, Especialista en Metodología de la Investigación Científica (UNER). Profesora y Licenciada en Geografía (UNT).Docente e investigadora UNJu.

Contacto: ivonecarrillo06@gmail.com