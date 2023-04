El archivo del Ingenio La Esperanza: una historia por descubrir

ingenio la esperanza - archivo.jpg Fuente: Archivo Documental del Ingenio La Esperanza

La industria del azúcar en el Noroeste, y el vino en la región de Cuyo, son dos economías regionales que las clases dirigentes provinciales impulsaron gracias a este proceso, logrando capitalizarse en pocos años (es decir, encontrar patrones de rendimiento y crecimiento económico que las hacían rentables), al punto que para principios del siglo XX abarcaban mercados extra regionales e incorporación de tecnología de avanzada. En el caso del Ingenio La Esperanza, su historia se remonta al año 1844, en que fue fundada la Hacienda San Pedro, convirtiendo al cultivo de caña en el principal producto de la región de los Valles subtropicales de la provincia.

Con la extensión ferroviaria de la década de 1870, el naciente ingenio necesitó de técnicos calificados que pudieran instalar las nuevas máquinas que llegaban a través de las vías, historia que marcó la llegada de Roger Leach, técnico inglés contratado en 1876 por la familia salteña Ovejero, socia de la hacienda. Los costos y los buenos augurios que comenzaba a evidenciar la empresa llevaron a que en 1883 se formará una sociedad junto a los hermanos Leach, Pedro Cornejo, Juan Uriburu y Wenceslao Lobo, propietarios del Ingenio San Isidro de Campo Santo (Salta). Ese año, la firma fue rebautizada como "La Esperanza".

Ya para 1889, los Aráoz se retiraron del negocio, y los Leach asumieron el conjunto de la dirección de la empresa, comprando todas las propiedades e inversiones realizadas hasta entonces, creando junto a Samuel Taylor, cuñado de la familia, "Leach hermanos y Cía.". Este negocio no hizo más que ampliarse con los años, hasta que en 1912, a la par de otros inversionistas, constituyeron en Londres la sociedad anónima Leach's Argentinne Estates Limited, con aproximadamente 121.000 hectáreas distribuidas en Calilegua, Caimancito, San Lorenzo y Campo Colorado.

La historia de esta empresa despertó el interés de los y las historiadoras de Jujuy desde finales de la década de 1980, desarrollándose fuertemente en los años de 1990. A través de ellos conocemos las dinámicas de contratación de trabajadores desde finales del siglo XIX, así como las estrategias empresariales de crecimiento y producción. La novedad del reciente archivo, es que por primera vez se puede conocer esa historia "desde adentro".

La documentación descubierta hasta el momento abarca el período 1880-2015, constituyendo un enorme reservorio con gran diversidad temática. Esta incluye desde libros de inversión de la empresa, registros contables, informes productivos, prácticas de cultivo e investigación forestal, así como numerosos detalles sobre contratos salariales, que se multiplican para los años del siglo XX.

Esta reconstrucción histórica es de suma importancia para la provincia, ya que permitirá evidenciar cómo se tejió el "éxito" y el declive de un complejo agroindustrial que sin dudas excedió la vida productiva y económica, constituyéndose en un articulador de la sociedad, con lucha y conflictos marcados por las distintas épocas de la historia argentina. Poder contar con este tipo de archivos no solo constituye una devolución de su memoria a pueblos enteros del "ramal", sino también un aporte a la comprensión del modelo de provincia que se construyó desde finales del siglo XIX. Ello invita a pensar en un horizonte de futuro que devuelva el sendero del crecimiento que supo evidenciar en algún momento, no para repetir aquella historia, que dejó familias y trabajadores sin un panorama claro tras la quiebra de 2018, sino para reflexionar sobre nuestra provincia que sin dudas necesitó del azúcar, pero que ahora sea un eje de equidad y desarrollo, que derrame sus beneficios sobre el conjunto de la sociedad y no de una minoría.

Por Nicolás Hernández Aparicio

Contacto: hernandezaparicio92@gmail.com

Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, director de la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Universidad Nacional de Jujuy y docente de grado de las facultades de Ciencias Económicas y Humanidades y Cs. Sociales de la UNJu.

Encargado documental del Archivo del Ingenio La Esperanza

Esta nota fue elaborada en base a avances de investigaciones que venimos llevando a cabo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA (CIITeD), dependiente de CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy. Algunas publicaciones al respecto pueden consultarse en el Repositorio institucional de CONICET, accediendo a la siguiente página web: https://ri.conicet.gov.ar/