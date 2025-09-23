"El 85% de los estudiantes recurren a la escuela pública", sostuvo Malena Amerise

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Malena Amerise, destacó que la gran mayoría de los estudiantes de la provincia —un 85%— concurren a la escuela pública, lo que refleja el rol central del Estado en la formación de las nuevas generaciones.

Inauguración del Colegio N° 27 de El Bananal Las declaraciones se realizaron en el marco del acto inaugural del nuevo edificio del Colegio N° 27 de El Bananal. Amerise celebró la concreción de la obra, al remarcar que “le cambia la vida a los estudiantes que venían cursando en espacios prestados”.

Compromiso con la educación pública La candidata subrayó que el nuevo edificio es una muestra del compromiso de Jujuy con la educación pública y destacó la importancia de políticas direccionadas a garantizar derechos para las adolescencias.

Modelo de crecimiento con base en la educación Amerise puntualizó que el modelo de crecimiento provincial se sustenta en un Estado presente y eficiente, con acciones que no se limitan a la construcción de nuevas instituciones, sino que también incluyen la refacción integral de edificios existentes. Más derechos para los estudiantes Por último, resaltó que estas políticas educativas se complementan con beneficios como el boleto estudiantil, herramienta que facilita el acceso a la educación y fortalece la igualdad de oportunidades.

