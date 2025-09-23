martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 09:02
Política.

"El 85% de los estudiantes recurren a la escuela pública", sostuvo Malena Amerise

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Malena Amerise, resaltó la importancia de la educación pública.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El 85% de los estudiantes recurren a la escuela pública, sostuvo Malena Amerise

"El 85% de los estudiantes recurren a la escuela pública", sostuvo Malena Amerise

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Malena Amerise, destacó que la gran mayoría de los estudiantes de la provincia —un 85%— concurren a la escuela pública, lo que refleja el rol central del Estado en la formación de las nuevas generaciones.

Lee además
El bloque de Diputados del Frente Cambia Jujuy expresó su inquietud ante las decisiones del Gobierno Nacional.
Politica.

Comunicado del Frente Cambia Jujuy al gobierno nacional por la distribución de recursos
Santiago Jubert, presidente del bloque oficialista. 
Política.

El Frente Cambia Jujuy respondió a las críticas de La Libertad Avanza

WhatsApp Video 2025-09-23 at 08.35.26

Inauguración del Colegio N° 27 de El Bananal

Las declaraciones se realizaron en el marco del acto inaugural del nuevo edificio del Colegio N° 27 de El Bananal. Amerise celebró la concreción de la obra, al remarcar que “le cambia la vida a los estudiantes que venían cursando en espacios prestados”.

Compromiso con la educación pública

La candidata subrayó que el nuevo edificio es una muestra del compromiso de Jujuy con la educación pública y destacó la importancia de políticas direccionadas a garantizar derechos para las adolescencias.

Modelo de crecimiento con base en la educación

Amerise puntualizó que el modelo de crecimiento provincial se sustenta en un Estado presente y eficiente, con acciones que no se limitan a la construcción de nuevas instituciones, sino que también incluyen la refacción integral de edificios existentes.

Más derechos para los estudiantes

Por último, resaltó que estas políticas educativas se complementan con beneficios como el boleto estudiantil, herramienta que facilita el acceso a la educación y fortalece la igualdad de oportunidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado del Frente Cambia Jujuy al gobierno nacional por la distribución de recursos

El Frente Cambia Jujuy respondió a las críticas de La Libertad Avanza

María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria video
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE
Fiesta.

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: qué días no habrá clases en la semana del estudiante

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) 
Estremecedor.

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel