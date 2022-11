El Bananal: preocupa el avance del fuego en esta zona

El Director de Incendios de Vegetación y Emergencia Ambiental, Alejandro Cooke , se refirió a los incendios que se están registrando en la zona de “El Bananal”, manifestando que “el incendio estaba frente a la finca “la Iguana”, lo esperamos del lado de Jujuy y no lo pudimos frenar, pero lo pudimos contener a las 01:00 de la madrugada, después marcamos la zona para que no se dirija hasta la zona de “El Bananal”, por suerte el viento comenzó a correr para el este y eso ayudo a que no se extienda más”.

“Tengo toda la fuerza metida ahí, SAME, bomberos. Estamos en este momento 31 brigadistas, tres autobombas para la protección de las zonas urbanizadas. Está también el Ministerio de Salud, como así también refuerzos que nos llegaron desde Nación esta mañana. Queremos proteger “El Bananal” y las fincas por el incendio que se expande y porque al mediodía el calor y la rotación de los vientos puede ser perjudicial. Estaba a 12 km del límite con nuestra provincia y ahora lo tenemos demasiado cerca”.

Recorridos preventivos

Sobre las personas que resultaron afectadas por esta situación, señaló que “tenemos una persona que respiró humo y se descompensó anoche que lo internamos para observación. No hay civiles afectados por suerte. Hay personal que está recorriendo las viviendas para informar a la gente que mantenga las ventanas cerradas para que no ingrese el humo a las viviendas, las personas con problemas respiratorios le estamos recomendando que no salgan de sus viviendas. Esto lo hacemos con la colaboración del SAME, que dispuso de ambulancias en la zona para hacer recorridos y ayudar a los brigadistas y a la gente de El Bananal”.

“A las 5:30 de hoy comenzamos a armar todo el operativo para tener todo protegido. Lo que vamos a hacer son líneas atrás de “El Bananal” vamos a cercar entre el Río Piedras y la Ruta Nacional 34 para proteger todo eso con líneas con lo que tenemos para enfriar y evitar que el fuego ingrese a la zona poblada y si podemos proteger los cultivos”.

Señaló que se viene trabajando a destajo desde todos los organismos gubernamentales para tratar de hacer frente a este inconveniente que genera el fuego en la provincia de Salta y que trae como consecuencia que en nuestra provincia el humo que se observa sea como consecuencia de lo que sucede en la vecina provincia.