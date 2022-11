La zona donde el fuego está activo hay un zanjón seco y un camino antiguo que se limpió para que no siga avanzando, pero se espera reforzar los trabajos en las próximas horas con personal de Parques Nacionales.

La situación de los incendios forestales en el límite entre Salta y Jujuy

“Los incendios forestales de Salta vienen avanzando en un frente de 12 kilómetros llegando al río Piedras, por lo que distribuimos el personal con motobombas para esperarlos”, explicó a TodoJujuy.com Alejandro Cooke, director de Incendios en Vegetación y Emergencias Ambientales.

“La zona cercana al río es más húmeda, por lo que los incendios bajan su intensidad y nos permite actuar de otra manera”, agregó y subrayó que por ese motivo el fuego está llegando en forma de lenguas, que permite trabajar de otra manera.

“No saltó por ningún lado el límite, hoy estuvimos sobrevolando y recorrimos toda la zona. Viene muy desparejo el incendio”, indicó Cooke y destacó que por el momento la zona más complicada es cerca de la Ruta 34, pero por el momento está controlada.

Por qué ya no hay tanto humo en Jujuy

Durante la jornada de jueves y viernes se notó una baja importante en la cantidad de humo que hay en la zona de las Yungas y los Valles de Jujuy. Esto se debe a una lluvia, aunque esta no llegó a apagar el incendio, y el cambio en los vientos.

La importancia de prevenir incendios forestales

Es muy importante que la gente tome conciencia sobre la peligrosidad de los incendios forestales y no use el fuego para la poda, no tire basura ni las colillas de los cigarrillos, ya que la vegetación está muy seca.

“Sabemos donde empieza un incendio pero no donde termina, le pido a la gente que trabajemos en equipo para proteger nuestra flora y fauna”, finalizó Cooke.

ALEJANDRO COOKE - TODOJUJUY.mp4