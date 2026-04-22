El Colegio de Abogados de Jujuy elige autoridades este viernes

Este viernes 24 de abril se hacen las elecciones en el Colegio de Abogados . Será en el horario de 8 a 18 horas. El padrón lo integran 2.700 matriculados . Se votará no solo en San Salvador de Jujuy, sino que habrá mesas habilitadas en el interior.

Jujuy. Elecciones en el Colegio de Abogados de Jujuy: propuestas y ejes de la lista Celeste y Blanca

Iván Elías Luna es candidato a presidente por la comisión de noveles abogados de la lista Rosa Bordó , que dijo que una de las propuestas es el sistema del padrinazgo, “ que es acompañar al joven abogado que un colega experimentado pueda en la parte práctica , que es muy complicado y no se aprende en la facultad, acompañar a un joven matriculado en el inicio de la profesión”.

Marcó que otra propuesta, es la optimización del sistema virtual . “Es que nosotros tenemos una profesión que cambia constantemente, así que es importante el contenido, no solamente el presencial, sino también el virtual, debido a las distancias. Entonces, optimizar el sistema virtual desde el colegio, por la página de YouTube, a través de los vivos, las grabaciones. Nosotros podemos llevar el contenido al colega del interior”, destacó.

Elecciones en el Colegio de Abogados: candidatos de la lista Rosa Bordó Elecciones en el Colegio de Abogados: candidatos de la lista Rosa Bordó

Delfina Moreira es candidata a Secretaria y agregó que otra propuesta es realizar una biblioteca digital de escritos jurídicos “para darle al nuevo colega una mayor accesibilidad a modelos de escritos en los distintos fueros”.

“Tenemos también la propuesta de una revista digital, en donde vamos de manera trimestral a darles a los colegas las herramientas o todos los beneficios que tenemos y los beneficios que va a haber para el colega que estamos tramitando actualmente”, subrayó.

Lucas López es candidato a Tesorero y agregó que buscarán “la regularización de los honorarios de los jueces de paz. Cuando hay que notificar de alguna demanda en localidades del interior, esas demandas son notificadas mediante jueces de paz”.

Detalló que “los montos que se fijan son al arbitrio de cada uno de esos jueces. Entonces, la idea sería poder regularizar esa situación y gestionar para que eso tenga una base y sea algo más común a todos”, puntualizó López.

Qué se elige en el Colegio de Abogados

Se eligen tres categorías este viernes: la comisión de las autoridades de la comisión de jóvenes abogados, se renueva la mitad del Consejo directivo del Colegio de Abogados y también la elección de los dos miembros por parte del Colegio para cubrir los cargos en el Consejo de la Magistratura.