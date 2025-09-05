viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 17:12
Gamer.

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy: cómo anotarse

Los Juegos Forja de Esports se realizan este domingo en Jujuy rumbo a los Juegos Evita nacionales que se harán en Mar del Plata.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

Este domingo 7 de septiembre será la gran clasificatoria de Esports de los Juegos Forja, rumbo a los Juegos Evita Nacionales. Será desde las 14 horas en el predio de la Fundación Jujuy Vóley, en la calle Delfo Cabrera del barrio Huaico en San Salvador de Jujuy.

“Los ganadores van a representar a la provincia y van a viajar a Mar del Plata”, dijo Pérez sobre la jornada que ya tiene abiertas las inscripciones, libres y gratuitas. Para inscribirse pueden hacerlo de manera online a través de beacons.ai/desafiojujuy, “o ir directamente el domingo”.

Luis Pérez - Presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos

En qué disciplinas Esports se competirá

La competencia contará con dos disciplinas FC 25 en categorías masculino y femenino, y Brawl Stars en la modalidad Supervivencia individual, también en categorías masculino y femenino, y podrán participar jóvenes nacidos entre 2008 y 2013.

“Creo que va a ser complicado y difícil. Vamos a tener a todos los chicos que quieren estar en la selección jujeña de Esports y viajar a Mar del Plata, pero esperamos que salgan los mejores para que nos puedan representar bien”, recalcó.

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)
El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

Pérez dijo que también estará la categoría Libre para todo el público. “Vamos a tener Mobile Legends, Free Fire, Clash Royale, Budokai Tenkaichi y un montón de juegos más, aparte de toda la propuesta que solemos poner en los eventos”.

Jujuy en los Juegos Evita de Mar del Plata

Los Juegos Evita nacionales se concretarán en Mar de Plata desde el 29 de septiembre hasta el 4 de octubre. “Los ganadores van a estar viajando junto con los profesores de deportes electrónicos, y ya en Mar del Plata voy a ser yo quien está a cargo de todo lo que es deporte electrónico a nivel nacional”.

Pérez adelantó que “estamos trabajando con la gente de Jujuy Vóley para fundar el primer club de Esports, donde los chicos van a poder entrenar videojuegos y hacer entrenamiento físico junto a los chicos del equipo provincial”.

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)
El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)

