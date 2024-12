El drama de una familia jujeña: enfermedad, pobreza y no tener un techo

image.png Paula Flores y su familia necesitan ayuda.

"Nosotros teníamos una casa pero la tuvimos que vender por cuestiones de salud y lamentablemente nos estafaron. Me tuve que ir a Salta a operarme de la columna porque estaba muy mal", comentó Paula en diálogo con TodoJujuy.com.

A ese difícil panorama se le sumó que hace poco le detectaron cáncer uterino, "fue hace 4 meses, me siento débil, ando muy mal. Todavía no me dieron un tratamiento y me desvanezco", agregó.

También contó que "estábamos alquilando pero nos subieron mucho el precio y nos tuvimos que ir, luego el pastor de una iglesia nos brindó un lugar para quedarnos un tiempo y ya lo tenemos que desocupar. Estamos desesperados buscando donde vivir, necesitamos un lugar que sea accesible económicamente. No tenemos ni para comer".

Para colaborar con la familia, comunicarse al siguiente número de teléfono: 3883345933.