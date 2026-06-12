El Gobierno de Jujuy presentó medidas de apoyo para comercios y pymes

El Gobierno de Jujuy presentó un paquete integral de medidas para fortalecer al sector comercial de la provincia, con herramientas de financiamiento, incentivos al consumo, respaldo para pequeñas y medianas empresas y beneficios impositivos para los comercios . Las iniciativas estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026.

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El anuncio fue encabezado por el gobernador Carlos Sadir, junto a funcionarios provinciales, representantes de entidades empresariales y autoridades de los bancos Macro y Nación. Según explicó el mandatario, las medidas buscan acompañar a uno de los sectores más afectados por la actual coyuntura económica.

“Estamos atravesando una situación muy compleja. Hay sectores que están sufriendo las consecuencias del reordenamiento de la macroeconomía nacional, especialmente en el consumo, la actividad comercial, industrial y la construcción”, expresó Sadir.

Presentaron en Jujuy medidas de apoyo para comercios y pymes Presentaron en Jujuy medidas de apoyo para comercios y pymes

Sostuvo que las herramientas fueron pensadas para “ayudar, apalancar la actividad y brindar oportunidades para salir adelante”, e invitó a comerciantes y empresarios a utilizar las líneas de financiamiento, especialmente las destinadas a microempresas y las garantías de FOGAJUY.

Créditos para comercios y microempresas

Entre las principales acciones anunciadas se encuentra la Línea Especial Comercios-Microempresa, con un fondo total de 1.000 millones de pesos destinado a capital de trabajo para comercios de indumentaria, calzado y gastronomía radicados en Jujuy. La línea permitirá acceder a créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa anual del 12%, tres meses de gracia y devolución en hasta 12 cuotas mensuales.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, explicó que las medidas fueron diseñadas junto a instituciones del sector privado y apuntan especialmente a actividades golpeadas por la caída del consumo.

“Queremos que estas herramientas representen una ayuda concreta para el comercio y las empresas de la provincia. Son medidas pensadas para sostener la actividad, facilitar el acceso al financiamiento y acompañar a sectores como el calzado, la indumentaria y la gastronomía”, indicó.

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Convenio con Banco Macro

El Gobierno provincial también firmó un convenio con Banco Macro que contempla un fondo de 500 millones de pesos para financiamiento de capital de trabajo. A través de esta herramienta, los comercios podrán acceder a créditos de hasta 30 millones de pesos, con una tasa anual del 29,25%, que incluye bonificaciones aportadas por el banco y la Provincia. La devolución será en hasta 12 cuotas mensuales.

El acuerdo además incorpora beneficios para incentivar las ventas con tarjetas de crédito emitidas por Banco Macro. En indumentaria y calzado se implementará un esquema de 6 cuotas sin interés, con reducción de costos para los comercios adheridos y una devolución del 10% para consumidores, con un tope de 10.000 pesos por cliente al mes.

Embed - Proyecto de alivio fiscal para pequeños contribuyentes

Para el sector gastronómico, se pondrá en marcha un programa de reintegros del 30%, con un tope de 20.000 pesos, para consumos realizados con tarjetas de crédito del Banco Macro mediante App Modo o App Banco Macro QR MODO.

Línea de fortalecimiento comercial con Banco Nación

Otra de las herramientas anunciadas es la próxima implementación de la Línea Fortalecimiento Comercial, desarrollada junto al Banco Nación, con un fondeo total de 5.500 millones de pesos. La propuesta estará destinada tanto a inversiones como a capital de trabajo y permitirá acceder a financiamiento de hasta 200 millones de pesos por comercio. La tasa será del 27% anual, incluyendo la bonificación provincial, y los plazos de devolución podrán llegar hasta 72 cuotas.

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Avales y respaldo para pymes

El paquete también contempla acciones a través de FOGAJUY, que ampliará el respaldo y los avales para las empresas jujeñas. Se pondrán a disposición operaciones de descuento de cheques de hasta 75 millones de pesos para pymes de 447 actividades económicas. Además, se flexibilizarán los requisitos para acceder a avales destinados a los créditos de la Línea Especial de la Microempresa.

Se asignará un cupo de 5.000 millones de pesos en el marco de la Ley de Inversiones, destinado a beneficiar a pequeñas y medianas empresas que impulsen proyectos de inversión en la provincia. Según explicó Abud, esta herramienta permitirá movilizar inversiones privadas por montos superiores, fortaleciendo el desarrollo productivo y la generación de empleo.

Ventanilla única para acceder a los beneficios

El Gobierno también anunció la habilitación de una Ventanilla Única, que funcionará como punto de acceso integral para todas las herramientas de asistencia implementadas en el marco de la emergencia comercial.

El espacio centralizará información, asesoramiento y gestión de los distintos programas de apoyo al sector. La Ventanilla Única funcionará en Senador Pérez 190. También se habilitó el correo [email protected] y el WhatsApp 388-4214042.

Alivio fiscal para pequeños contribuyentes

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, informó que el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley orientado a generar alivio fiscal para pequeños contribuyentes adheridos al régimen de monotributo. La iniciativa prevé una exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las categorías A, B y C. Para las restantes categorías, se plantea una reducción del 50%.

También contempla la exención total del Impuesto de Sellos para contratos de locación de locales comerciales y los avales vinculados a esos acuerdos. Además, el proyecto propone diferir el pago del Impuesto Inmobiliario cuyo vencimiento opere hasta el 31 de diciembre de 2026, trasladando su exigibilidad al año 2028.

“Buscamos generar un alivio concreto para los pequeños contribuyentes y acompañar al sector comercial en un contexto complejo”, señaló Cardozo. Con este conjunto de medidas, el Gobierno de Jujuy busca brindar respuestas al comercio provincial, promover el acceso al crédito, fortalecer a las pymes, incentivar el consumo y sostener la actividad económica en todo el territorio jujeño.