El Gobierno le ofreció a los gremios un aumento que supera el 20%

El ofrecimiento salarial a partir del mes de julio va a ser de 10% a la escala, "como se hizo en los meses de abril y mayo, y sectorialmente dimos unas sumas no remunerativas que van a llevar más o menos los sueldos de piso salarial de 320 a casi 400 mil pesos. Estaríamos hablando más o menos de una suma de una suba de 20, 22% en mano".

Sobre el FONID explicó que "el Gobierno se va a hacer cargo de la suma de dinero que Nación dejó de girar a la provincia. El FONID estaba en 28.700 pesos por persona".

Asimismo destacó que el incentivo docente se va a liquidar con los sueldos del mes de julio. Este martes continuarán las reuniones con otros gremios.

El nuevo bono a estatales

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, confirmó que el nuevo bono para trabajadores de la Administración Pública de la Provincia anunciado por el gobernador Carlos Sadir, será de $50.000 y se pagará el sábado 13 de julio para todos los beneficiados.

El funcionario aclaró que se trata de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo no bonificable, que alcanza a los agentes estatales cuyos haberes netos ley no superen la suma de $850.000, quedando excluidos de la medida el personal del poder Judicial y los funcionarios.

