El increíble destino jujeño que guarda pinturas milenarias

Un oasis escondido entre montañas rojizas y vestigios arqueológicos milenarios convierte a Inca Cueva en uno de los destinos más sorprendentes del norte de Jujuy. El destino se encuentra en la Quebrada de Chulín, al norte de Humahuaca, y propone una experiencia que combina trekking, naturaleza, historia y cultura viva.

Jujuy. Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera

Jujuy. Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

El recorrido atraviesa el lecho del río Chulín y avanza entre paredones de roca, senderos naturales y paisajes de enorme belleza. Después de aproximadamente una hora y media de caminata, los visitantes llegan a la zona de las cuevas y al paisaje conocido como “El Oasis”.

Inca Cueva no es solamente una excursión para disfrutar de la naturaleza. También es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la provincia, con evidencias de ocupación humana que se remontan a unos 10.000 años.

Las cuevas conservan pinturas rupestres realizadas en colores blancos, negros y rojizos. Sus paredes y techos exhiben figuras geométricas, representaciones de animales y otras expresiones que permiten conocer parte de la vida de los antiguos habitantes de esta región.

Las investigaciones realizadas en diferentes sectores de Inca Cueva encontraron rastros de fogones, herramientas, tejidos, restos vegetales y otros elementos asociados con grupos humanos que ocuparon la zona durante miles de años.

El sitio también es conocido por los descubrimientos arqueológicos realizados en la Quebrada de Chulín, entre ellos restos humanos y evidencias del uso temprano de plantas como el cebil.

Todo este patrimonio transforma al paseo en una experiencia que va mucho más allá de una caminata. Cada formación, pintura y espacio de las cuevas permite acercarse a una historia que comenzó miles de años antes de la llegada de los españoles.

pinturas en inca cueva

Cómo llegar a Inca Cueva

El acceso se encuentra al norte de la ciudad de Humahuaca, sobre la Ruta Nacional 9, en dirección hacia Tres Cruces.

Desde Humahuaca, el trayecto en vehículo hasta el comienzo del sendero demanda aproximadamente 30 minutos. Las referencias sobre la distancia varían entre 38 y 48 kilómetros, según el punto de acceso que se tome como referencia.

Quienes parten desde Tilcara deben recorrer entre 80 y 90 kilómetros por la Ruta Nacional 9. Por este motivo, se recomienda salir temprano y calcular el tiempo necesario para el viaje de ida, la caminata, la visita y el regreso.

En el sector de acceso se deja el vehículo y comienza el recorrido a pie. El sendero principal avanza durante aproximadamente una hora y media por el cauce de un río que permanece seco durante gran parte del año.

La distancia estimada hasta la cueva principal es de entre tres y cuatro kilómetros. El tiempo puede variar según el estado físico de cada persona, las pausas y las condiciones climáticas.

¿Cuánto dura la excursión?

El recorrido clásico puede demandar entre cuatro y cinco horas, considerando la caminata de ida, la permanencia en el sitio y el regreso.

También existen excursiones más extensas que incluyen otros sectores arqueológicos y paisajísticos. Esas alternativas pueden ocupar buena parte del día y deben realizarse con planificación y acompañamiento adecuado.

Aunque la dificultad técnica del trayecto no es elevada, se camina por piedras, cauces irregulares y sectores ubicados a una importante altura sobre el nivel del mar. Por eso, el esfuerzo puede sentirse con mayor intensidad que en una caminata urbana.

No se recomienda apresurar el paso. Lo más conveniente es mantener un ritmo tranquilo, detenerse para hidratarse y prestar atención a las señales del cuerpo.

La importancia de realizar la visita con un guía

En el lugar trabajan pobladores y guías locales que acompañan a los visitantes, administran el ingreso y explican el valor histórico y cultural de las cuevas.

Contactarlos antes de viajar permite confirmar si el acceso está habilitado, coordinar horarios y conocer el estado del sendero. También evita llegar al sitio sin encontrar a la persona encargada de permitir el ingreso a determinados sectores.

La presencia de un guía resulta fundamental para reconocer las pinturas, comprender su antigüedad y recorrer el lugar sin dañar el patrimonio arqueológico.

No se deben tocar las paredes, escribir sobre las rocas, retirar objetos ni ingresar a zonas restringidas. Todo lo que se encuentra en el sitio forma parte de un patrimonio cultural que debe conservarse.

inca cueva (1)

Qué llevar para visitar Inca Cueva

Para realizar la caminata de manera segura se recomienda llevar:

Calzado cómodo, cerrado y con buena adherencia.

Al menos dos litros de agua por persona.

Protector solar y repelente.

Sombrero, gorra o alguna protección para la cabeza.

Ropa liviana y un abrigo para los cambios de temperatura.

Alimentos ligeros o una colación.

Anteojos de sol.

Una bolsa para retirar todos los residuos.

Teléfono cargado y batería portátil.

También es aconsejable llevar un pequeño botiquín y evitar cargar elementos innecesarios que aumenten el peso de la mochila.

Revisar el clima antes de salir

Antes de iniciar el viaje es indispensable consultar el pronóstico meteorológico. Durante el verano, las lluvias pueden provocar crecidas repentinas en el cauce por el que se realiza la caminata.

Aunque en el lugar no esté lloviendo, una tormenta ocurrida en sectores más altos puede modificar rápidamente las condiciones del río. Ante un pronóstico de precipitaciones, lo más seguro es postergar la excursión.

El horario ideal para comenzar es durante la mañana. Esto permite aprovechar la luz natural, caminar sin apuro y regresar antes del atardecer.

También se debe considerar que las temperaturas pueden cambiar notablemente entre el día y la tarde. El sol suele ser intenso, mientras que el viento y la sombra pueden generar un descenso térmico.