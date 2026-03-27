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27 de marzo de 2026 - 11:44
Jujuy.

El jujeño que participó de la gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

La nueva versión de “Vuelve” reunió a Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules, con presencia jujeña en el sonido.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Diego Cardero y Axel&nbsp;&nbsp;

Diego Cardero y Axel  

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Lejos de la pose y más cerca de la emoción genuina, Cardero contó que todavía sigue cayendo de a poco en lo que le tocó vivir. “La verdad que haber participado en semejante producción es como que todavía no caigo”, dijo, con esa mezcla de sorpresa, gratitud y alegría que aparece cuando un sueño de años empieza a tomar forma real.

Embed - Ricky Martin, Los Ángeles Azules, TINI - Vuelve (Official Video)

En su relato no hay grandilocuencia. Hay trabajo, camino recorrido y también una manera muy jujeña de pararse frente a lo que pasa. “A mí siempre me gusta tratar de mantener los pies sobre la tierra”, expresó. Y enseguida resumió lo que significó esta experiencia con una frase simple pero contundente:

“Fue una experiencia tremenda”. “Fue una experiencia tremenda”.

Lo más interesante es que no lo vive solo como un logro personal. También lo siente como una bandera que viaja con él. “Orgulloso de representar a Jujuy. Los jujeños estamos en todos lados”, afirmó. En esa frase hay algo más que entusiasmo: hay pertenencia, identidad y una forma de mirar el recorrido propio sin despegarse nunca del lugar de origen.

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules
Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

“Orgulloso de representar a Jujuy. Los jujeños estamos en todos lados” “Orgulloso de representar a Jujuy. Los jujeños estamos en todos lados”

Diego vive hace diez años en Buenos Aires, pero dice que la tonada sigue intacta. Y quizás ahí también haya una clave de esta historia: se puede crecer, abrirse camino y meterse en proyectos enormes sin dejar de ser uno mismo. “Tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande hacia Jujuy”, contó.

Embed - Diego Cordero trabajó en el nuevo tema de Tini

“Tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande hacia Jujuy” “Tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande hacia Jujuy”

Un camino que sigue creciendo

Durante la entrevista, Diego también dejó ver que este presente no apareció de la nada. Detrás hay años de trabajo y muchas colaboraciones en distintos proyectos musicales. Él mismo recordó que recientemente grabó un disco en vivo de Soledad Pastorutti y mencionó participaciones junto a artistas como Miranda, Pedro Capó, Nahuel Pennisi, Lázaro Caballero y el Chaqueño Palavecino, entre otros.

Pero incluso con ese recorrido, reconoce que cada proyecto se vive distinto. Hay trabajos que emocionan por su magnitud, otros por el contexto y otros porque simplemente llegan en el momento justo. En este caso, lo que se percibe es una mezcla de alegría, agradecimiento y esa sensación íntima de estar haciendo exactamente lo que uno soñó.

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules
Diego Cardero y Axel

Diego Cardero y Axel

En un tramo muy cálido de la charla, dejó además una reflexión que va más allá de la música. “Uno puede con todo”, dijo, al hablar de metas, esfuerzo y confianza en uno mismo. Para él, el camino tiene más que ver con superarse que con competir. “No se trata de competir contra otros, sino contra uno mismo y tratar de llegar a la mejor versión de uno mismo para poder estar en paz”, señaló.

“No se trata de competir contra otros, sino contra uno mismo" “No se trata de competir contra otros, sino contra uno mismo"

Ahí aparece otra dimensión de esta historia: la de un artista que celebra un gran presente, pero que también elige hablar desde un lugar humano, cercano y real. No solo de logros, sino de propósito.

Y como si fuera poco, adelantó que se vienen más proyectos fuertes. “Hay un par de canciones más a salir que son proyectos también muy, muy grandes”, reveló.

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