Ricky Martin reinterpreta "Vuelve" junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules en versión cumbia

La relectura de “ Vuelve ”, la balada que dejó una huella en la trayectoria de Ricky Martin , ya cuenta con fecha confirmada de estreno y un adelanto audiovisual que anticipa una transformación completa . En esta nueva propuesta, el artista puertorriqueño colabora con Tini Stoessel y con la agrupación mexicana Los Ángeles Azules para reinterpretar el tema original de 1998 en formato cumbia , renovando así una pieza emblemática del pop latino .

La confirmación oficial llegó tras varios meses de especulación y expectativas por parte de los fanáticos de los artistas involucrados. En las últimas horas, Los Ángeles Azules difundieron en sus redes un breve fragmento del videoclip, en el que se aprecian los cambios de imagen de los intérpretes y una celebración ambientada con bebidas de colores llamativos.

El clip, de apenas algo más de medio minuto, exhibe fragmentos de una puesta en escena de tono festivo y deja en evidencia la participación directa de cada uno de los intérpretes en la construcción del componente visual .

Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules posan juntos en el adelanto visual de su esperada nueva versión del icónico tema Vuelve.

La unión entre Ricky Martin , Tini Stoessel y Los Ángeles Azules se presenta como una propuesta orientada a mezclar estilos y audiencias . La canción, que en su versión original se destacó a fines de los años 90 como una balada pop reconocida con premios y nominaciones, en esta nueva grabación incorpora los sonidos propios de la cumbia mexicana . La agrupación originaria de Iztapalapa , conocida por proyectar la cumbia a nivel internacional, imprime su identidad característica sobre este clásico del repertorio latino .

La composición lírica se mantiene prácticamente intacta respecto de la versión original: relata el sentimiento de vacío y la falta que deja una separación amorosa, en la que la voz protagonista describe una sensación de ahogo, desasosiego y un hueco emocional difícil de reemplazar.

Un integrante de la esperada colaboración para la nueva versión de 'Vuelve' de Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules, es visto en el adelanto recién publicado.

Lo que sí se modifica es la atmósfera: esta nueva interpretación de “Vuelve” deja atrás el tono reflexivo y el ritmo más lento para instalarse en un clima más alegre y dinámico, con presencia de percusión, instrumentos de viento y arreglos propios del estilo elegido.

Fecha de estreno y una propuesta visual con identidad renovada

La salida oficial de esta versión actualizada está prevista para el 26 de marzo, de acuerdo con lo informado por los propios artistas. El adelanto en video muestra una propuesta visual vibrante, con escenas de celebración y una estética de carácter veraniego, donde los cambios de vestuario y la interacción cercana entre los intérpretes refuerzan la noción de reencuentro y renovación creativa.

Este relanzamiento se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por Ricky Martin, quien tiene previsto volver a grabar parte de sus mayores éxitos, reversionándolos en distintos estilos y sumando colaboraciones con artistas de diversas generaciones. De acuerdo con distintos medios, la iniciativa apunta a acercar su catálogo a audiencias más jóvenes y, al mismo tiempo, darle nueva vida a temas que fueron clave en su proyección internacional.

Tini Stoessel, en el primer adelanto del videoclip de 'Vuelve', donde colabora con Ricky Martin y Los Ángeles Azules, luce un atuendo vibrante mientras canta rodeada de bailarines.

En términos simples, la canción regresa en 2026 con una sonoridad renovada y la participación de referentes actuales de la música latina, logrando una combinación entre la nostalgia de la versión original y la frescura de la cumbia, junto con la fuerza de una colaboración que conecta distintos estilos y generaciones.

Un proyecto artístico que reversiona clásicos y amplía audiencias

El retorno no aparece como un episodio aislado. Desde comienzos de año circularon versiones acerca del proyecto de gran alcance impulsado por Ricky Martin: regresar al estudio para revisar y actualizar parte de sus canciones más representativas.

La nueva interpretación junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules funciona como una primera muestra de una iniciativa que apunta a revitalizar su catálogo, adaptando composiciones clásicas a los sonidos y preferencias contemporáneas.

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Salió el adelanto de "Vuelve" de Ricky Martin Ft Tini y Los Ángeles Azules pic.twitter.com/L88udyYJUF — Resumido (@Resumidoinfo) March 25, 2026

La decisión de volver a grabar éxitos y acompañarlos con colaboraciones se enmarca en una línea que varios artistas latinos han adoptado en los últimos años. En el caso de Martin, “Vuelve” ocupa un lugar central dentro de su repertorio, al haber sido una de sus baladas más destacadas, reconocida en los Premios Lo Nuestro y distinguida con el galardón a Pista del Año Pop Latino Airplay en los Premios Billboard de la Música Latina.

En su etapa original, la canción se consolidó como un éxito de alcance global y se transformó en un emblema asociado al desamor y la añoranza.

La reinterpretación se aleja de una simple reproducción del enfoque original y se orienta hacia una propuesta completamente renovada. La colaboración con Los Ángeles Azules, referentes del género cumbia, junto a Tini Stoessel, una de las voces más influyentes del pop latino contemporáneo, refleja la intención de cambio con la que Ricky Martin aborda esta fase de su trayectoria.

Ricky Martin relanza “Vuelve” con Tini Stoessel y Los Ángeles Azules.

La decisión de elegir este tema como primer estreno oficial no solo se explica por la carga simbólica que posee la canción, sino también por su capacidad de llegar a públicos más amplios mediante una versión con espíritu festivo y orientada al baile.