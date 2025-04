El Papa del mundo

Si bien, durante todo este tiempo se habló y se escribieron una infinidad de cosas sobre el Papa, desde esta columna me gustaría resaltar algunos conceptos que, a mi entender, marcaron profundamente la vida y la gestión de Francisco al frente de la Iglesia Católica.

Una primera definición tiene que ver con que el Papa no pudo escapar a la grieta que se vive en la Argentina. Grieta que seguramente lo llevó a tomar la dolorosa decisión de no venir al país para no ser usado políticamente.