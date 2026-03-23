El Tren Solar suma una nueva parada en Maimará: inauguraron el apeadero El Bayeh

Con esta nueva estación, quienes viajen en el tren podrán acceder a una experiencia más completa como recorrer la bodega, conocer la producción local y vincular el paseo ferroviario con la Ruta del Vino jujeña, un sector que viene en expansión en los últimos años.
"Este espacio permitirá que turistas y jujeños puedan bajar, conocer la bodega El Bayeh de la familia Manzur y vivir la experiencia del enoturismo que no para de crecer en Jujuy", destacó el Gobernador de Jujuy quien encabezó el acto.
Cabe mencionar que el desarrollo vitivinícola ya cuenta con más de 26 bodegas abiertas al turismo, lo que posiciona a Jujuy como un destino cada vez más elegido dentro de este segmento.
La incorporación de El Bayeh se suma así a la apuesta por diversificar la oferta turística en la Quebrada, con propuestas que combinan paisaje, producción local y experiencias para visitantes.