El viento norte se hizo sentir en Jujuy: consejos para sobrellevarlo

"Bárbaro el viento norte. Mejor que el frío. Mucha agua, hidratación". "La importancia de mantenerse hidratado es una recomendación recurrente", agregaron otros.

Sin embargo, no todos lo encuentran tan llevadero. "No se puede hacer nada. Es importante la hidratación, no me afecta a la salud. Está pesado, el calor se hace sentir". "Mucha congestión, me está cayendo mal. Tengo problemas respiratorios y me afecta mucho. Tengo que usar paf", destacó otro.

Viento norte.jpg

Medidas para sobrellevar el viento norte

Uso de Lentes de Sol : Como menciona María, proteger los ojos del polvo es fundamental. Los lentes de sol ayudan a reducir la irritación ocular.

: Como menciona María, proteger los ojos del polvo es fundamental. Los lentes de sol ayudan a reducir la irritación ocular. Hidratación : Carlos y Ana coinciden en que beber mucha agua es crucial. La hidratación ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio y a contrarrestar los efectos del viento seco.

: Carlos y Ana coinciden en que beber mucha agua es crucial. La hidratación ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio y a contrarrestar los efectos del viento seco. Medicamentos para Problemas Respiratorios : Para personas como Ricardo, el uso de inhaladores y otros medicamentos específicos es esencial para mitigar los síntomas provocados por el viento norte.

: Para personas como Ricardo, el uso de inhaladores y otros medicamentos específicos es esencial para mitigar los síntomas provocados por el viento norte. Evitar Actividades al Aire Libre : En la medida de lo posible, reducir el tiempo al aire libre puede minimizar la exposición al polvo y a los efectos negativos del viento.

: En la medida de lo posible, reducir el tiempo al aire libre puede minimizar la exposición al polvo y a los efectos negativos del viento. Comunicación con Servicios de Emergencia: Ante cualquier inconveniente, comunicarse al 103 para recibir asistencia y orientación.

