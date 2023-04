“El mundo ha cambiado en este tiempo, no solamente que cayó el muro de Berlín y ya no hay Guerra Fría, hay una revolución tecnológica, se ha generado el cambio climático como un impacto tremendo en todo el mundo, hemos tenido un avance tecnológico increíblemente potente que no se ha visto jamás en la historia de la humanidad y esto ha impactado en la vida de todos”, comenzó manifestando la candidata.

Siguiendo la línea de este avance comenta que “todos usamos la tecnología en toda nuestra vida, en la actividad de los negocios, en el mundo económico, en las finanzas, en la educación misma y hay una necesidad adecuada a adaptar la constitución y establecer ante los nuevos desafíos de la ciencia”.

Hizo referencia al manejo genético de la propiedad de los datos, cursos, discusiones sobre muchos aspectos altamente innovadores que "requieren ya tomar caras en el asunto, tomar precauciones, definir derechos, proteger las libertades de las personas y básicamente llevar a la constitución los aprendizajes de los 40 años de la democracia”.

Mejora y cambios en la constitución

En ese sentido Calsina detalló algunos puntos importantes de la sociedad actual y por qué se debe modificar algunos párrafos.

“Si hay algo que se nota hoy es un gran desencanto con la política, y por qué hace falta mejorarla, que la política no sea una cuna de la protección de la corrupción sino que la política tenga mecanismos propios para mejorarse, evitando mandatos como no a las relecciones indefinidas, prohibiendo a la Ley de Lemas que tanto conflicto nos generó en Jujuy; generando un sistema de corrupción 0, para garantizarnos que la ficha limpia esté dentro de la constitución y quien delinque en contra del estado y de la ciudadanía usando o abusando los bienes públicos no pueda ser nuevamente candidato”.

A su vez hizo relación al poder judicial: “Pero también fortaleciendo a la justicia, la justicia es quien debe evitar la impunidad, y cómo se la fortalece? Con el consejo de la magistratura, que nos permite elegir los jueces, primero garantizando la igualdad de oportunidades de llegar al cargo, que tenga autonomía financiara y que también la tengan los fiscales para la investigación y perseguir los delitos para que sean allanados”.

Sobre nuevos derechos

La candidata expresó que hay nuevos derechos que todos vimos que son fundamentales:

- Un principio básico de la convivencia;

- La paz social, garantizando a todos una convivencia armoniosa;

- Derechos a la educación que deben ser reformulados, garantizándonos a todos la excelencia educativa que permita adquirir habilidades y capacidades para el mundo del trabajo,

- Derechos de igualdad de género a la juventud, a la discapacidad, a todo tipo de inclusión y que hoy en día es un tema en la sociedad

- Derechos ambientales, regulados con el impacto que tuvimos y este nuevo escenario global;

- Derechos digitales: modernizarnos, con la propiedad y seguridad de los datos.