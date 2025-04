Elecciones: "Queremos plantear otro tipo de soluciones para la ciudad"

En cuanto a las propuestas, el candidato decía: “las propuestas, giran en lo que es la parte social. Es el de poder brindar otro tipo de soluciones directas a la gente. Implementar una ayuda permanente, una ayuda presupuestada y controlada de parte del municipio y con el compromiso y la obligación de los vecinos”. Continuando con esto, Fabio Córdoba agregaba un ejemplo personal, “yo vengo bregando de hace tiempo por una escuela de oficio que dependa del municipio, porque si las tiene, se hacen actividades, eso no es innegable. Pero dándole otro enfoque en donde, proyectando a dar soluciones a la parte económica, en la que nos tiene inmerso esta situación muy difícil a nivel nacional”.

concejo deliberante san salvador de jujuy.jpg Propuestas para integrar el Concejo Deliberante

Propuestas de la Lista 360 – Alternativa Jujeña

Junto a esta propuesta de escuela de oficios municipal, Córdoba enfatizaba en la importancia de darles herramientas a las personas con la capacitación en oficios. Otro de los temas es “la obra pública” y la incorporación de trabajadores jujeños capacitados en las obras que se ejecuten.

“Estaríamos dando una esperanza que la puedan plasmar en una necesidad. Entonces, esto permitiría agruparlos de tal manera que si está puntuada, aceptada, acorde para el trabajo, puedan participar de alguna manera”.

“Otra propuesta es incorporar el tema del transporte de forma lógica y clara. Entonces, lo que está bien… habrá que mejorarlo. Y lo que está mal, habrá indudablemente que cambiarlo”. En este tema del transporte Córdoba seguía, “Habrá que ver cómo es hacer nuevos sondeos, nuevos estudios, porque esta situación implica eso”

“Hay que volver, hay que emprolijar y hay que tener una coherencia y estar de acuerdo entre todas las partes. Para eso hace falta el diálogo, que es un poco lo que yo veo que no se está dando”.

La necesidad de un debate

“Es importante el debate, porque es triste ver que en las propuestas salen únicamente para agredirse” decía el candidato, a lo que continuaba, “eso no sirve, no construye. No necesariamente uno tiene que estar viendo en las redes, en la prensa, en todos lados las agresiones que hay”.

Sobre la situación de falta de dialogo y campañas viciadas por las redes sociales, Fabio agregaba, “muchos atacan, muchos critican, muchos acusan, pero respuesta no hay. Queremos un debate sano, no para agredirse, sino que de un mismo debate salgan ideas que pueden ser útiles a la gente”