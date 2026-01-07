Emigró a Jujuy tras la crisis de Venezuela: "Irme fue lo más doloroso de mi vida"

La historia de Alexander se parece a la de miles de venezolanos que, en los últimos años, dejaron su país empujados por la crisis. En su caso, la decisión llegó temprano, a los 20 años, cuando estudiar, trabajar o emprender se volvió casi imposible para él.

“ Era joven y estudiar era muy complicado. Veías clases una vez por semana, siempre había protestas, marchas, las guarimbas ”, recordó Alexander. A eso se sumaba una economía en caída y un escenario político cada vez más tenso. “El detonante fue la crisis, no poder terminar una carrera, no conseguir un trabajo profesional. Ahí dije: probemos suerte en el extranjero”, puntualizó.

Alexander explicó que el problema no era solo conseguir empleo, sino la falta de condiciones para progresar. “Trabajo podías conseguir, en una tienda, una panadería, algún emprendimiento. Pero el tema era la escasez”, contó.

Relató situaciones que se volvieron habituales a partir de 2014: “ Para conseguir insumos tenías que ir al súper a las tres de la mañana, hacer filas y recién a las nueve abrían, y aun así no sabías si ibas a conseguir algo ”.

Llegar a Jujuy y empezar de nuevo

Como muchos otros, Alexander eligió Argentina y se instaló en Jujuy, donde comenzó una nueva etapa. Desde acá observa cómo parte de la diáspora venezolana logró revalidar estudios y ejercer profesiones.

“Hay muchos venezolanos médicos, ingenieros, arquitectos que pudieron ejercer acá. Muchos tuvieron que volver a estudiar o revalidar títulos, pero hoy trabajan”, señaló el venezolano.

En su caso, el proceso fue más largo y marcado por la adaptación. “Nos tocó cambiar todo. Venimos de un país sin invierno, adaptarse al frío, a la lluvia, cuesta todavía”, confesó.

venezolanos en Jujuy Venezolanos en Jujuy - Foto de archivo

Lo que más duele de irse

Más allá de lo material, Alexander remarcó que el mayor costo de emigrar es emocional. “Me perdí de mi familia, de mi gente, de las playas. Soy de la costa y hace nueve años que no piso una playa”, contó.

Incluso algo tan cotidiano como el clima se vuelve un recordatorio del desarraigo. “Son cambios drásticos. Uno se adapta, pero hay cosas que siempre duelen”.

Mirar a Venezuela desde lejos

Desde Jujuy, sigue de cerca lo que ocurre en su país. En los últimos días, los hechos de violencia y los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad volvieron a generar preocupación entre quienes tienen familiares allá.

Sobre la posibilidad de volver, fue cauto: “No pienso volver por ahora. A Venezuela todavía le queda un camino muy largo”, dijo, en referencia a la situación política y al rol de las fuerzas armadas tras la extracción de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Aunque logró reconstruir su vida en Jujuy, Alexander no esquiva la pregunta sobre el desarraigo. “Irme fue lo más doloroso de mi vida”, resumió.